Salvatore Anello, un abuelo de Valparaiso, en Indiana, Estados Unidos que se declaró culpable del cargo de "homicidio por negligencia" después que su pequeña nieta pequeña cayera desde la ventana de un piso 11 durante un viaje en crucero por Puerto Rico, fue sentenciado este lunes a tres años de libertad condicional



Según, informaron autoridades, Anello reconoció los hechos en octubre del año pasado y en esta jornada, Michael Winkelman, su abogado dijo que cumplirá la sentencia "como corresponde".



La tragedia tuvo lugar en julio de 2019 cuando la citada familia viajaba en el crucero Freedom of the Seas ,de la empresa Royal Caribbean Cruises, y al hombre se le cayó la criatura de 18 meses por una ventana.

Después un principio Anello manifestó que "no sabía que la ventana en el área de juegos infantiles estaba abierta" y por eso alzó a su nieta de 18 meses,, para que pudiera golpear el vidrio como lo había hecho en los juegos de hockey de su hermano tiempo atrás.

Tras el fallo, el apenado abuelo declaró al medio local DailyMail.com que sintió una "mezcla de ira y alivio". "Siempre pensé que esto era una pared de vidrio", repitió hasta el cansancio.

"Me siento]aliviado porque no cumpliré condena en la cárcel y no tuve que admitir ningún hecho. Alivio para mi familia para que podamos cerrar este capítulo y seguir adelante juntos", reveló Anelo y luego agregó: “Estoy enojado con Royal Caribbean porque está claro que, en primer lugar, nunca se debería haber permitido que se abrieran estas ventanas. 'Siempre pensé que esto era una pared de vidrio. No hubo ninguna indicación para mí de que algunos de los paneles de vidrio en esta pared de vidrio pudieran siquiera abrirse". De todas formas: “Decidí no impugnar estos cargos, aunque sé que no cometí ningún delito, porque no tendría que admitir ningún hecho ni sufrir una sanción significativa. “Fue una elección de enfocar nuestros recursos y decidir el mejor camino para contar la historia de Chloe y dedicar la energía de nuestra familia en el caso civil. Te extraño mucho Chloe '.