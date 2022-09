Una corresponsal de la BBC anunció la muerte de la reina Isabel II cuando todavía estaba viva y tuvo que disculparse a raíz de las criticas que recibió.

El mensaje se daba en un contexto de extrema preocupación por el estado de salud de la monarca de 96 años.

"ÚLTIMA HORA: la reina Isabel II murió a los 96 años. El Palacio de Buckingham lo anunció”, había publicado la presentadora de la BBC Yalda Hakim, según The Mirror.

El tweet fue publicado alrededor de las 15 (hora local) y luego eliminado.

Sin embargo, la publicación coincidía con un anuncio de la BBC que indicaba que habría una nueva actualización sobre el estado de salud de la reina Isabel II a esa hora.

Se trata de la conductora de “BBC World News Impact with Yalda Hakim”, quien se disculpó en otro tuit y escribió: "Twitteé que había habido un anuncio sobre la muerte de la Reina. Esto fue incorrecto, no ha habido ningún anuncio, por lo que eliminé el tweet. Me disculpo".

La fake news se dio antes de la confirmación del fallecimiento de la monarca, que fue anunciado por la familia real británica.