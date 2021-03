El secretario de Estado de la Cancillería francesa, Clément Beaune, llamó a no hacer política con las vacunas contra el coronavirus, al comentar el posible uso de la Sputnik V en la Unión Europea.

"El principio es simple: no debemos hacer política con una vacuna, si es útil y accesible, hay que utilizarla; pero hay dos criterios simples: debe estar disponible en términos de producción y científicamente aprobada", dijo Beaune a la emisora France Info​​​.

Agregó que todas las vacunas pasan por el mismo procedimiento de certificación en la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

"La vacuna rusa ha presentado sus documentos, se están revisando, por lo general, este proceso lleva dos o tres meses", explicó.

El domingo, el comisario europeo Thierry Breton aseguró que Europa no necesita la vacuna rusa contra el coronavirus, porque los cuatro fármacos aprobados en la UE son suficientes para la formación de la inmunidad colectiva.

"Thierry Breton dice que en el momento en que se apruebe la vacuna rusa y podamos recurrir a ella, posiblemente en junio, en ese momento tendremos suficientes dosis de otras vacunas", comentó Beaune las declaraciones del comisario europeo.

Agregó no obstante que "no hay que excluir ninguna variante", pero la vacuna rusa no solucionará todos los problemas.

"No es cierto que la vacuna rusa nos traiga una solución milagrosa ahora mismo. Primero, porque no se trata de ahora mismo, y segundo es que no es una solución milagrosa, porque se producen pocas dosis de esta vacuna, y Rusia vacuna la mitad de personas que los países europeos en proporción a la población", dijo.

Desarrollada por el Centro Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa, y aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020, Sputnik V consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5.

A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados provisionales de la tercera fase del ensayo clínico de la vacuna rusa, que confirmaron su seguridad y eficacia del 91,6 por ciento.

De momento, Sputnik V es la segunda vacuna anticovid más aprobada en el mundo, según los desarrolladores del fármaco.

Fuente: Sputnik

