La NASA compartió un audio de 60 segundos captado el 19 de octubre por uno de los micrófonos del vehículo explorador Perseverance, que actualmente realiza un vuelo interplanetario en su camino a Marte.

El track "Sonidos interplanetarios del 'rover' Perseverance" se puede escuchar en SoundCloud y, en realidad, recoge los sutiles sonidos del funcionamiento de los mecanismos del propio 'rover'.

Como las ondas sonoras prácticamente no se propagan en el espacio abierto, pero sí viajan bien sobre los objetos sólidos, la NASA necesita micrófonos para monitorear la maquinaria del explorador. Normalmente el 'rover' permanece en estado inactivo y la mayor parte de su equipo apagado, y solo se activa durante las verificaciones, tal y como se hizo en esta ocasión.

El vehículo tiene dos micrófonos, uno instalado en la cámara SuperCam y otro denominado EDL que está diseñado para registrar el proceso de entrada en la atmósfera, descenso y aterrizaje del aparato, previsto para principios del próximo año.

"El micrófono que incluimos para escuchar cómo es aterrizar en Marte fue capaz de captar el sistema térmico de Perseverance, que opera en el vacío del espacio a través de vibraciones mecánicas", explicó Dave Gruel, ingeniero principal del subsistema de cámara y micrófono EDL de Mars 2020.

"Por muy bueno que sea captar un poco de audio en las operaciones de la nave espacial en vuelo, el archivo de sonido tiene un significado más importante. Significa que nuestro sistema funciona y está listo para intentar grabar parte del sonido y la furia de un aterrizaje en Marte", indicó el especialista.

No obstante, remarcó que "obtener sonido del aterrizaje es algo bueno, no una necesidad. Si no sucede, no impedirá ni lo más mínimo la misión de descubrimiento del 'rover' en el cráter Jezero",

El vehículo de la agencia espacial estadounidense, lanzado en julio, tiene previsto alcanzar la superficie marciana el 18 de febrero de 2021, concretamente en el cráter Jezero, un antiguo lago de 45 kilómetros de diámetro. La misión del nuevo vehículo explorador consistirá en buscar rocas que contengan posibles signos de una antigua vida microbiana. A finales de octubre, la NASA informó que Perseverance había completado la mitad de su vuelo rumbo al Planeta Rojo.

Así se escucha el Rover que se dirige a Marte

Detalles de la misión Mars 2020

Un objetivo clave de la misión de Perseverance en Marte es la as trobiología , incluida la búsqueda de signos de vida microbiana antigua. El rover caracterizará la geología del planeta y el clima pasado, allanará el camino para la exploración humana del Planeta Rojo y será la primera misión en recolectar y almacenar rocas y regolitos marcianos (rocas y polvo rotos).

Las misiones subsiguientes, actualmente bajo consideración por la NASA en cooperación con la ESA (Agencia Espacial Europea), enviarían naves espaciales a Marte para recolectar estas muestras almacenadas en caché de la superficie y devolverlas a la Tierra para un análisis en profundidad.

La misión Mars 2020 es parte de un programa más amplio que incluye misiones a la Luna como una forma de prepararse para la exploración humana del Planeta Rojo. Además es la encargada e devolver astronautas a la Luna para el 2024.