El director general de la Organización Mundial de la Salud ( OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó sobre los mecanismos de distribución de vacunas contra el coronavirus en todo el mundo y afirmó que "cada día que pasa, aumenta la brecha entre los que tienen y los que no tienen".

El máximo dirigente del organismo sanitario internacional de Naciones Unidas advirtió que el mundo "se enfrentaba a un fracaso moral catastrófico si no cumplía con la equidad de las vacunas” y apuntó que “los países ricos están distribuyendo vacunas, mientras los menos desarrollados observan y esperan".

Tedros realizó esas declaraciones durante la apertura de la 148° reunión del comité ejecutivo de la OMS y recordó que este sábado se cumplirá un año desde que se declaró al coronavirus como emergencia de salud pública de alcance internacional.

"En aquel momento, había sólo 98 casos y no se había registrado ninguna muerte fuera de China. Esta semana se espera llegar a los 100 millones de casos notificados y más de dos millones de personas han perdido la vida. Las vacunas nos dan otra oportunidad para controlar la pandemia, no debemos desaprovecharla", señaló.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente de la OMS



La batalla por la adquisición y disponibilidad de vacunas contra el COVID-19 se intensificó en las últimas semanas, conforme a los avances en su fabricación por varios laboratorios públicos y privados. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se quejó en su exposición en el Foro Económico de Davos de las demoras de Pfizer y Astra Zeneca en cumplir con sus entregas. “Europa invirtió miles de millones para desarrollar las primeras vacunas. Ahora, las empresas deben honrar sus obligaciones”, reclamó.

En tanto, en un giro en la estrategia de Estados Unidos con relación al coronavirus, el recién asumido presidente Joe Biden anunció la compra de 200 millones de dosis más a los laboratorios Pfizer y Moderna. “Con estas dosis adicionales, tendremos vacunas suficientes para 300 millones de estadounidenses para el final del verano (boreal)”, dijo Biden.