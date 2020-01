La Organización Mundial de la Salud ( OMS) declaró la "emergencia de salud pública internacional" por el coronavirus, que ya causó 170 muertos en China y que tiene casos confirmados en 18 países del mundo, confirmó el presidente del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa.

"La razón principal de esta declaración no se debe a lo que sucede en China, sino a lo que sucede en otros países. Nuestra mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles y que no estén preparados para enfrentarlo", dijo Tedros al encabezar la conferencia de prensa en Ginebra, Suiza, junto a integrantes del Comité de Emergencias de la organización.



"En las últimas semanas, hemos sido testigos de la aparición de un patógeno previamente desconocido, que se ha convertido en un brote sin precedentes y que se ha encontrado con una respuesta sin precedentes", aseveró.



Según manifestó el presidente la OMS, hasta el momento hay 7.834 casos confirmados, de los cuales 7.736 son en China, que representan casi el 99% de todos los casos reportados en todo el mundo.



También informó que ahora hay 98 casos en 18 países fuera de China, incluidos 8 casos de transmisión de persona a persona en cuatro países: Alemania, Japón, Vietnam y Estados Unidos.



"Hasta ahora no hemos visto ninguna muerte fuera de China, por lo que todos debemos estar agradecidos. Aunque estos números siguen siendo relativamente pequeños en comparación con el número de casos en China, todos debemos actuar juntos ahora para limitar una mayor propagación", aseveró.



"Habríamos visto muchos más casos fuera de China a estas alturas, y probablemente muertes, si no fuera por los esfuerzos del gobierno y el progreso que han hecho para proteger a su propia gente y a la gente del mundo", agregó Tedros.