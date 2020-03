El director general de la Organización Mundial de la Salud ( OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió este jueves a los países africanos que "despierten" ante la amenaza que supone el coronavirus y "se preparen para lo peor".



Tedros, de nacionalidad etíope y primer africano en encabezar el organismo internacional, dijo que "África debe despertar. Mi continente debe despertar” y señaló que hasta el día de hoy, ya se detectaron 233 casos distribuidos en más de 30 países en el continente, lo que hasta ahora lo convierte en la región con menos casos.



Sin embargo, Tedros alertó que "probablemente hay casos no detectados".



De todas formas, el director general de la OMS subrayó que aunque las cifras actuales fueran ciertas, "el mejor consejo para África es que se prepare para lo peor y prepararse hoy”.



“Si estas cifras son reales, es mejor cortar de raíz", insistió Tedros, según la agencia Europa Press.

.



Tedros recordó que "en otros países hemos visto cómo el virus se acelera tras un determinado punto” e instó a las autoridades africanas que hagan “todo lo posible para cortar de raíz” la propagación.



Asimismo, recordó que se deben hacer pruebas de localización de contactos.



“Tenemos que hacer aislamiento” y “reducir las reuniones públicas”, insistió.



El 11 de marzo, el director general de la OMS informó que el Covid-19 se convirtió en pandemia que ya cuenta con más de 9.300 muertos y cerca de 230.000 contagiados en todo el mundo.



Hoy, según informó la agencia alemana, las autoridades de Lagos, la capital financiera de Nigeria donde residen más de 21 millones de personas, anunciaron el cierre de escuelas y restricciones en las asistencias a ceremonias religiosas.

La OMS desaconseja el uso del ibuprofeno para tratar el coronavirus

La Organización Mundial de la Salud ( OMS) desaconsejó este jueves el uso del ibuprofeno para tratar la enfermedad Covid-19 provocada por el nuevo coronavirus, aunque reconoció que su uso no provoca ningún efecto negativo.



La organización de Naciones Unidas se pronunció luego de consultar a médicos que tratan con pacientes infectados por coronavirus, insistiendo en que no se están reportando casos de efectos negativos en aquellos que han recibido ibuprofeno, pero aseguró que no lo recomienda, informó la agencia de noticias DPA.



Precisamente esta semana, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) también había explicado que no existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por Covid-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos.

.



Todas estas declaraciones se produjeron después de que el ministro de Sanidad francés, Olivier Véran, afirmó que tomar ibuprofeno y otros medicamentos antiinflamatorios puede empeorar la infección por coronavirus, por lo que recomendó a quienes tuvieran fiebre que tomaran paracetamol.



"Estamos consultando con médicos que tratan a los pacientes y no estamos al tanto de los informes de ningún efecto negativo, más allá de los habituales que limitan su uso en ciertas poblaciones", dijo la OMS, para reiterar que, no obstante, no recomienda su uso a estos pacientes.