El escándalo en España por los centenares de jóvenes que se contagiaron de Covid tras realizar viajes de fin de curso a Mallorca, una isla turística del país europeo, continúa.

El “hotel Covid” es tan sólo uno de los lugares dispuestos por las autoridades españolas en diferentes partes del país para mantener en cuarentena a los miles de adolescentes que fueron participes de fiestas en donde no se respetaron los protocolos de prevención contra el coronavirus. La celebración provocó un contagio masivo conocido como "macrobrote".

Según las autoridades, fueron detectados hasta el momento 1824 casos positivos de Covid- 19 a causa de las fiestas. Y el temor es que los casos sigan aumentando con el pasar de los días.

Por este hecho, rige la alerta sanitaria otras 13 regiones del país, a las cuales regresaron los cientos de jóvenes tras estos viajes de fin de año.

Hasta el momento, sólo en la capital del país, Madrid, permanecen en cuarentena de forma preventiva cerca de 3000 personas. y en total la cifra alcanza los 5900 mil en todo el país.

Pero las consecuencias siguen apareciendo. Ahora, surgió una una carta viral que crítica lo sucedido y responsabiliza a los jóvenes que participaron. La autora es una profesora de los alumnos de unos de los celegios involucrados, que eligió compartir su bronca en su perfil de Facebook.

La carta viral de Facebook

"Sí, mi instituto es uno de los cuatro que también se han visto salpicados por este brote y la responsabilidad es única y exclusivamente de las personas que se han contagiado (alumnos del centro, muchos de ellos menores aún -pero con sobrada información de la capacidad de contagio y funcionamiento de este SARS-, y de los familiares que se lo han permitido)", arranca el posteó.

"Esta coordinadora covid les dijo a cuatro de estos alumnos (dos de ellas finalmente fueron al viaje y otros dos, afortunadamente y gracias a haber suspendido la asignatura de Lengua, no): 'Os vais a Mallorca en busca del coronavirus después de que durante meses, en el instituto, nos hayamos dejado la vida para que no os contagiéis y no contagiéis a vuestras familias'", subrayó.

Según indicó la docente, el instituto nada tuvo que ver con "el lamentable viaje", y sostuvo que el área encarga de las actividades extracurriculares y la coordinación Covid-19 del establecimiento ni siquiera lo autorizaron.

"No solo eso sino que además, la agencia de viajes que ha promovido este atropello sanitario les dio las fechas del viaje cerradas coincidiendo con los exámenes de la evaluación extraordinaria", continuó.

También reveló la discusión que tuvo con dos alumnas por negarse a cambiar las fechas de las evaluaciones: "Esta jefa de Estudios adjunta tuvo un arduo debate con dos alumnas (una de ellas, al parecer negacionista) porque pretendieron que el equipo directivo cambiara las fechas de los exámenes para ellos poder irse cuando la agencia imponía".

Además, también se refirió a algunos detalles sobre la fiesta que trascendieron en los medios locales. "Lls estudiantes han dicho que no les obligaban a llevar mascarilla. ¿Perdón?, ¿en serio?, ¿a estas alturas hay que "obligar" a futuros universitarios a llevar mascarilla?, ¿hay que obligar a casi adultos a cumplir una norma mundial?, ¿a qué jugamos?", enfatizó.

"¿Vamos a dejarnos chantajear por un argumento tan infantil usado de forma torticera por personas que han jugado a ser adultos viajando a kilómetros de sus hogares para, no nos engañemos, cogerse una cogorza detrás de otra lejos de padre/madre?, ¿en qué quedamos?, ¿adultos o niños?", añadió.

"A veces pienso que el ser humano está mejor confinado. Luego pienso que la mezquindad es minoritaria y me consuelo un poco. Si algo he aprendido este año, con toda la información que manejo como jefa de estudios adjunta, como coordinadora Covid y como rara avis que no entiende otra forma de vida que en sociedad, capaz de anteponer su grupo o a otro miembro de este frente a sí misma como ente individual, es que hemos vuelto a fracasar por culpa del individualismo, del egoísmo y de un egocentrismo mal gestionado", agregó.

Finalmente, luego de detallar los protocolos y la medidas llevadas a cabo por el colegio y coordinas por ella, anunció su renuncia al cargo "agotada y derrotada".