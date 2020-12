La nueva variante de coronavirus hallada este mes en Reino Unido fue identificada en un habitante de una zona rural del estado estadounidense de Colorado, lo que despertó alarma entre funcionarios locales que se preparaban para dar más detalles este miércoles a la prensa sobre lo que es el primer caso de la mutación detectado en Estados Unidos.



El gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo anoche que un joven de unos 20 años que vive en las márgenes del área metropolitana de Denver y que no realizó ningún viaje se infectó con la nueva variante británica que, según expertos, se propaga un 70% más rápido que el virus original.



"Hay mucho que no sabemos sobre esta nueva variante de la Covid-19, pero los científicos del Reino Unido advierten al mundo que es significativamente más contagioso", dijo Polis.

.

"La salud y seguridad de los habitantes de Colorado es nuestra principal prioridad, y seguiremos de cerca este caso, así como todos los indicadores de la Covid-19, muy de cerca", agregó, informó la cadena de noticias CNN.La nueva variante se identificó por primera vez en Reino Unido, donde las infecciones se están disparando y el número de pacientes hospitalizados a causa del coronavirus superó esta semana el pico de la primera ola de contagios, en abril pasado.Además, esta mutación también se encontró en varios otros países.Funcionarios de salud estatales informaron queEl científico Trevor Bedford explicó a la CNN que "probablemente esta infección haya sido diseminada por viajeros de Reino Unido (a Estados Unidos) en noviembre o diciembre”.

.

Bedford, quien estudia la propagación de la Covid-19 en Fred Hutchinson Cancer Research Center, en Seattle, estado de Washington, mostró preocupación por "que haya otra ola de primavera debido a la variante".gregó el científico.Por otra parte, existe un segundo caso sospechoso de la variante en Colorado, dijo Dwayne Smith, director de salud pública del condado de Elbert, al medio Colorado Politics.Ambas personas trabajaban en la comunidad de Simla del condado de Elbert, y ninguno de los dos es residente de ese condado, lo que amplía la posibilidad de que la variante se haya extendido en el estado.Los científicos del Reino Unido creen que la variante es más contagiosa que las identificadas anteriormente, aunque aún no hay evidencia de que sea más letal o cause una enfermedad más grave.Los expertos también creen que las vacunas que se administran ahora serán efectivas contra la variante.y la sudafricana, pero dijo que aún no podía determinar si explicaba un incremento de los casos en las últimas semanas en el país más poblado de África.