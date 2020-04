La caída histórica del valor del petróleo en todo el mundo, provocado por el freno en las actividades a nivel global por el Covid-19, parece no tener freno.

El barril del crudo continuaba hoy con valor negativo en el mercado de Nueva York, luego de cerrar este lunes en rojo por primera vez en sus historia. En Europa la situación va en la misma línea: también cayó el precio del petróleo en Londres.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que opera en el mercado de futuros de Nueva York (Nymex), se derrumbaba esta mañana 74,33% y se comercializaba a US$ -9,66 el barril en los contratos con entrega en mayo.

El barril de WTI nunca había bajado de 10 dólares al cierre desde que se creó el contrato en 1983.

De igual modo, el petróleo Brent del Mar del Norte, que lo hace en el mercado electrónico de Londres (ICE), caía 20,77% y el barril se pactaba a US$ 20,36 también en los contratos para junio, de acuerdo con lo informado por la agencia Bloomberg.



Por su parte, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó que su canasta de crudos cotizó ayer a US$ 14,19 el barril, frente a los U$S 18,16 del viernes último, lo que representó un desplome de 21,87%.