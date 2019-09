Una alumna de 14 años de un colegio de Inglaterra fue obligada a abandonar el aula porque "era muy grande" para usar el uniforme correspondiente.

Kada Jones volvió a la escuela Portchester Community después de las vacaciones de verano, pero debido a su tamaño tuvo que usar una pollera distinta a la del uniforme del colegio. La adolescente fue obligada a estudiar en solitario o regresar a su casa por no usar la ropa estipulada.

Sin embargo, Kada asegura que vistió esa pollera durante todo el año pasado y nadie le dijo nada. Las autoridades del colegio insisten con que la prenda no corresponde al reglamento del colegio. Para desafiar a los directivos, Kada regresó a la escuela y participó de dos clases antes de que la echaran del aula.

"Estoy llorando hace 5 días. No entiendo, no hice nada malo. Los alumnos son castigados cuando hicieron algo malo. Me tratan como si no fuera un ser humano. Todo lo que quiero es ir al colegio", aseguró la adolescente.

"La pollera no es del largo ni del material correcto", aseguró el director y agregó: "Los alumnos tienen el deber de vestir el uniforme de manera respetuosa y digna".