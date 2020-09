El prestigioso músico brasileño João Carlos Martins se emocionó al poder tocar el piano nuevamente, después de 22 años sin lograr hacerlo, a causa de haber perdido el dominio de sus manos, cuando una enfermedad degenerativa en el cerebro y un accidente en 1965 limitaron sus movimientos.

“Después de perder mis herramientas, mis manos, y no poder tocar el piano, era como si hubiera un cadáver dentro de mi pecho”, lamentóe el músico de 80 años en una entrevista brindada a The Associated Press.

Luego de probar más de 100 dispositivos en los últimos 50 años, que le fueron presentados como "soluciones milagrosas" a los problemas de sus manos, por fin pudieron fabricarle unos guantes que incluso se ajustan exactamente a sus manos.

Ahora Martins pudo volver a tocar su instrumento favorito gracias al sometimiento de 24 cirugías y a la ayuda de manos biónicas construidas por Ubiratã Bizarro Costa. Los guantes están cubiertos de neoprene y fabricados con una estructura de fibra de carbono, que elevan los dedos de Martins después de que presione las teclas.

Los guantes biónicos de Martins

"No dije ni una sola palabra, simplemente me cayó una lágrima". "Todo ahora es un aprendizaje, es como si yo fuera un niño de 8 años empezando a estudiar desde cero. Soy como un niño que se pone súper nervioso para tocar cualquier cosita", aseguró el pianista en una entrevista con la agencia Efe.

El músico brasileño destacó que "antes, caminaba cuatro horas al día memorizando las canciones" porque sus manos no lo dejaban "pasar las páginas (de las partituras)". Sin embargo, ahora el maestro practica "el piano cada día por cuatro horas" y confía que sus guantes biónicos le permitirán tocar como "un pianista profesional" en unos meses. Su idea es presentarse pronto el icónico escenario de Carnegie Hall de Manhattan, Nueva York, en Estados Unidos.

.

Martins comenzó sus peripecias que le prohibieron progresivamente tocar el piano en 1965. Por quellos años se dañó un nervio del brazo durante un partido de fútbol en Nueva York, y recibió un golpe en la cabeza con un tubo de metal que le dio un delincuente, mientras estaba de gira en Bulgaria. Tras varias operaciones finalmente sucedió lo que sus amigos esperaban: La lesión de su mano izquierdus lo alejó del piano por más de 20 años.

A pesar de tener estos guantes, Martins admitió que esto "no significa que esté todo resuelto" porque "la atrofia muscular influye". "En ocasiones intento tocar una rápida y me deprimo porque simplemente aún no sale”, portestó el maestro del piano brasileño.

El diseñador industrial que confecciono este dispositivo detalló que hizo los primeros modelos basándose "en imágenes de sus manos, pero estaban lejos del ideal”. por lo que debió acercarse "al maestro al final de un concierto" en la ciudad de Sumaré, en la región de Sao Paulo. Allí el desarrollador pronto se dio cuenta de que su primer prototipo no funcionaría. Sin embargo, después de un tiempo el pianista lo invitó a su casa para desarrollar el proyecto.

.

Así, Costa y Martins pasaron los meses probando distintos prototipos hasta que finalmente, el ajuste perfecto llegó en diciembre pasado, como un regalo de Navidad.

Su construcción costó solo unos 500 reales brasileños, es decir, unos 125 dólares. Ahora según confesó Martins, nunca se saca los guantes, ni siquiera para dormir.