Sophie Trudeau, esposa de Justin Trudeau dió positivo por Covid-19, por lo que el primer ministro de Canadá permanecerá aislado por 14 días a pesar de que aún no presenta síntomas.

“Sophie Gregoire Trudeau fue examinada hoy para COVID-19. La prueba dio positivo”, se informó en un comunicado. “Aunque estoy presentando síntomas incómodos del virus, volveré a ponerme de pie pronto”, declaró a través de un comunicado.

Justin Trudeau señaló que “por el momento” no se someterá a una prueba ya que no cuenta con síntomas, además “por la misma razón, los médicos dicen que no hay riesgo para aquellos que han estado en contacto con él recientemente”, se indicó desde el gabinete.

Cabe recordar que el miércoles se informó de su aislamiento como medida de precaución por el posible contagio. De acuerdo con reportes gubernamentales, Trudeau pospondrá algunas de sus reuniones con mandatarios locales para tratar el tema de la propagación del coronavirus en el país norteamericano.

Según lo informó el diario Global and Mail, Trudeau compensará esta agenda de actividades mediante llamadas telefónicas desde su hogar, incluidas las pláticas que tenía agendadas con mandatarios de otros países.