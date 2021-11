Si hay una historia digna de una película de terror es la de Bruce Jeffrey Pardo, quien el 24 de diciembre del 2008 llevó a cabo lo que se conoció como la “ Masacre de Covina”. Aquella noche, este hombre llevó a cabo su bien planificada venganza, en la que se cargó con la vida de 9 personas e hirió a otras tantas.

Esto tuvo lugar la mencionada ciudad, condado de Los Ángeles, pero para entender cómo se llegó a este triste desenlace, hay que remontarse unos tantos años atrás. El autor del hecho nació el 23 de marzo del 1963, con una facilidad impresionante para las matemáticas, la cual heredó de su padre.

Bruce Pardo se separó de Sylvia Orza en enero del 2006.

Una vez finalizado el secundario, estudió ciencias de la computación en la universidad, donde resaltó tanto por ser un estudiante brillante, como por una necesidad muy fuerte de llamar la atención. Ya con el título en mano, comenzó a trabajar com. ingeniero de software en el Jet Propulsion Laboratory (un centro que construye naves espaciales no tripuladas para la NASA). Allí, comenzó a salir con una compañera de trabajo, Delia, y rápidamente planificaron su casamiento para el 17 de junio de 1989. Sin embargo, el novio decidió no presentarse y optó por otra opción: robarle a su prometida 3.000 dólares e irse de viaje a la playa.

Cuando volvió, lejos del arrepentimiento, tuvo una actitud casi impune. En palabras de la propia Delia. “estaba bronceado y se lo veía bien”. Llegó el momento de pasar de página y tras una fallida relación con Elena Lucano, la cual no prosperó porque el hijo de trece meses de esta mujer quedó parapléjico estando al cuidado del propio Pardo, quien miraba televisión mientras el niño se caía a una pileta sin agua.

El lanzallamas que utilizó Bruce Pardo en la famosa “ Masacre de Covina”.

Ahora sí, comenzó su relación con Sylvia Orza, con quien finalmente dio el sí el 29 de enero del 2006. Al principio era la clásica pareja feliz, ya que compraron una casa valuada en 500 mil dólares, un perro y ganaban mucho dinero.

A pesar de esto, Pardo comenzó a volverse un esposo frío, distante y, como popularmente se conoce a los avaros en Argentina, “canuto”. Las discusiones que mantenía con Orza fueron principalmente por temas monetarios, a tal punto que se separaron en marzo del 2008.

El plan macabro de Bruce Pardo

Desde entonces, todo vino de mal en peor, ya que debido al divorcio posterior, estaba obligado a pagarle a su ex mujer una cuota mensual de unos 2.100 euros. Supuestamente, fue en ese momento en el que la idea de la masacre le habría venido a la cabeza. Comenzó a comprar armas de todo tipo y arrancó con la construcción de un lanzallamas casero.

Su plan macabro se materializó el 24 de diciembre del 2008, cuando mandó a hacer un disfraz dePapá Noel, el cual encargó con espacio extra con la excusa de un evento infantil. Esa noche, tocó la puerta de la casa de Orza, en donde 25 personas disfrutaban su celebración de navidad.

Quien le abrió fue la pequeña Katrina Yuzefpolsky (8), quien abrió la puerta y cuando iba a abrazarlo recibió un disparo en la cabeza por parte de Pardo, quien acto seguido comenzó a dispararle a todos en la celebración navideña. Asesinó a 9 personas, entre ellas a Sylvia, a sus padres y a varios cuñados y sobrinos.

Si bien disparaba con una mano, con la otra dispersó gasolina por la casa y la prendió fuego con su lanzallamas casero. Uno de los asistentes alcanzó a escapar a la casa de sus vecinos y llamó a la Policía. Pardo, nuevamente con una actitud muy tranquila, se cambió y encaró para la casa de su hermano, donde lo encontraron muerto.

Este incidente se popularizó como la “ Masacre de Covina” e inspiró en parte la película Silent Night, que se estrenó en el 2012.

Años después, la pequeña Katrina, que logró sobrevivir al disparo en la cara, aclaró que su familia sigue celebrando la navidad todos los años.