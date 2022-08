El 30 de noviembre de 1954, el universo decidió interrumpir la siesta de Ann Hodges. Mientras la mujer de 34 años dormía cómodamente en el sillón de su casa en Alabama, Estados Unidos, se despertó repentinamente a un fuerte dolor en la pierna, provocado por haberse convertido en el único ser humano conocido que sufrió una lesión después de ser golpeado por un meteorito.

La piedra interplanetaria de aproximadamente 38.5 kilogramos y 4.500 millones de años de antigüedad se disparó como una bala a través del techo de su casa en la ciudad de Sylacauga a las 2:46 de la tarde. El meteorito golpeó la radio de consola de pie que se encontraba en la habitación y rebotó sobre su cuerpo, causándole un gran hematoma en el costado izquierdo.

"Tienes más posibilidades de ser golpeado por un tornado, un rayo y un huracán, todo al mismo tiempo", dijo a National Geographic Michael Reynolds, astrónomo del Florida State College. Aparentemente, se trataba de parte de un meteorito más grande que se partió en dos mientras caía hacia la Tierra. Una pieza golpeó a Hodges y la otra aterrizó a unos pocos kilómetros de su casa.

Moviéndose a aproximadamente 200 kilómetros por hora, el meteoro iluminó el cielo en partes de Alabama, Georgia y Mississippi. Los vecinos de Hodges informaron haber visto "una luz rojiza brillante" cruzando el cielo "como una vela romana dejando una estela de humo". Otros dijeron que vieron una "bola de fuego, como un arco gigantesco". La comunidad científica nombró al meteorito Sylacauga por el lugar donde aterrizó, pero se lo conoce popularmente como Meteorito Hodges.

El meteorito dejó un agujero en el techo de la casa de Ann Hodges.

Momentos antes de que Ann Hodges se despertara, muchos vieron la bola de fuego en lo alto y creyeron que habían presenciado un avión que caía en picado a la tierra, por lo que las autoridades esperaban encontrar el lugar del accidente. Al mismo tiempo, Hodges y su madre, que estaba en la casa con ella, intentaban determinar qué había pasado.

Debido a que la casa estaba llena de polvo, inicialmente creyeron que la chimenea se había derrumbado o que se había roto un calentador ambiental. Después de ver la piedra en el suelo y el moretón en su cuerpo, llamaron a los departamentos de policía y bomberos. Con la llegada de los vehículos de emergencia, comenzó a correr la voz de que la casa de los Hodges era la zona cero de lo que sea que había sucedido.

El esposo de Hodges, Eugene, no supo nada sobre la invasión extraterrestre en su hogar hasta el final de su jornada laboral, cuando volvió para encontrar su casa rodeada por una multitud de personas. "Tuvimos un poco de entusiasmo por aquí hoy", dijo Ann Hodges a la Associated Press en los días después del evento. De hecho, la emoción llevó a su hospitalización al día siguiente. "No puedo dormir desde que me golpeó", dijo a los periodistas.

Batalla legal por la custodia de un meteorito

En ese momento, cuando los estadounidenses estaban asustados por la amenaza de una guerra nuclear y alertas a los rumores de platillos voladores, la Fuerza Aérea tomó la custodia del objeto para verificar que efectivamente era un meteorito. Los oficiales de la Base de la Fuerza Aérea Maxwell prometieron que sería devuelto a la casa de Hodges.

Identificar el objeto como un meteorito fue relativamente fácil, pero determinar su propiedad se volvió complicado. Los Hodges alquilaban su casa y su casera, Birdie Guy, determinó que el meteorito le pertenecía. "Demandar es la única forma en que lo obtendrá", dijo Ann Hodges, y agregó: "Creo que Dios lo planeó para mí. ¡Después de todo, me golpeó!".

Los Hodges dieron pelea para conservar la propiedad estelar.

El caso finalmente se resolvió fuera de los tribunales y Guy recibió $500 para permitir que Ann Hodges se quedara con el meteorito. Cuando Eugene Hodges no pudo encontrar un comprador para él, la familia lo usó como tope de puerta por un tiempo antes de donarlo al Museo de Historia Natural de Alabama.

En el alboroto que siguió al impacto del meteorito, Ann Hodges se convirtió en una celebridad menor. Su foto apareció en la portada de la edición del 13 de diciembre de 1954 de la revista Life con un artículo titulado "Un gran matón del cielo". La emoción de la atención nacional aparentemente desencadenó problemas de salud continuos para ella y contribuyó al colapso de su matrimonio en 1964. Murió de insuficiencia renal en un hogar de ancianos a la edad de solo 52 años.