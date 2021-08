El acné es un trastorno de la piel que afecta más frecuentemente a los adolescentes, con millones de jóvenes luchando contra la inseguridad que les genera no tener un rostro perfecto como los que ven en las películas. Frente al sufrimiento emocional que puede generar esta aflicción, historias como las de Fátima Salazar sorprenden y traen esperanza a las personas que luchan contra el acné día a día.

La joven usuaria de TikTok se volvió viral en la red social cuando compartió en su cuenta un simple video mostrando el avance de su severo caso de acné, y los resultados positivos que ha conseguido tras meses de tratamiento. El clip, que ya suma más de 13 millones de 'me gusta's y más de 100 mil comentarios, provocó una ola de reflexiones entre los jóvenes usuarios de la red social.

.

Internautas destacaron la actitud de Fátima y motivaron a “normalizar tener granos” y no sentir vergüenza al respecto, para que esto no ocasione una baja en la autoestima. Otros usuarios también compartieron sus historias y destacaron la fortaleza de la joven para compartir las fotos de su experiencia. La misma Fátima expresó que aún siente verguenza al compartir las increíbles imágenes de su recuperación, que pasó a explicar en detalle en futuros videos:

Los granos comenzaron como reacciones localizadas, explicó la joven en su storytime de la situación, enfocados en su barbilla. Por la ubicación del acné ella primero sospechó del tapaboca, y cuando la situación continuó empeorando visitó a un dermatólogo que le afirmó que era culpa del barbijo. Pero tras semanas de tratamiento, el acné no desistía, al contrario; estaba cada vez peor.

"Llegué a estar sangrando de la cara, y no porque me los pellizcara, no para nada, sino que cuando me dormía me despertaba con sangre y costras. Era algo muy doloroso", confesó la joven mexicana en un video donde se animó a compartir los peores momentos de su lucha. Cuando los granos comenzaron a sangrar, Fátima decidió cambiar de doctor. El segundo especialista le dió una explicación que nunca había considerado pero finalmente tuvo sentido: estrés.

La salud mental era un factor que la joven no había observado, pero al analizar sus reacciones junto a los recientes altibajos en su vida encontró una clara conexión: "La fuerza que tiene el estrés en tí, en tu cuerpo", resaltó Fátima, es innegable. Con el nuevo dermatólogo, quien le recetó unas pastillas para la ansiedad, si bien tuvo rebrotes logró eliminar la mayoría de sus granos.

"Son los seis meses más largos de mi vida pero gracias a Dios ya estoy bien", expresó sobre su tratamiento. Además de emocionalmente drenante, el proceso tampoco fue barato. En otro video, la joven resaltó que su madre habría gastado "más de $30,000 en dermatólogos, medicamentos y cremas" para eliminar el acné.

La historia de Fátima dejó muchas reflexiones plasmadas en los comentarios de sus videos, con gente agradeciéndole la visibilidad que brindó a una condición tan común como tabú. Por último, y al igual que varios expertos, Fátima recordó a sus seguidores siempre acudir a un especialista a la hora de tratar temas de piel.

El increíble antes y después que se volvió viral en TikTok: