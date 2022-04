Era una mañana normal para Kevin Crane, que estaba trabajando en las tuberías del baño de un cliente mientras cantaba a todo pulmón "Burning Down the House" de los Talking Heads. El plomero de 50 años, residente en el Reino Unido, siempre canta al son de su radio en el trabajo. De hecho, algunas personas en Leicestershire lo llaman "el plomero cantante". Las actuaciones improvisadas de Crane a menudo reciben aplausos, pero durante un trabajo recibió una reacción realmente inesperada: le ofrecieron un contrato discográfico.

Crane estaba arreglando un baño para un productor discográfico local, Paul Conneally, en agosto del año pasado, cuando comenzó a cantar junto a la radio, como suele hacer en sus turnos. Impresionado por su voz, Conneally, propietario de New Reality Records en Loughborough, decidió que el simple plomero estaba destinado para mucho más que solo ajustar lavabos.

"Él canta junto a la radio todo el día mientras embaldosa y plomería en los baños. Le dije que tenía una buena voz y mencionó que había estado escribiendo y grabando canciones en el estudio de su casa. Me envió algunas canciones y quedé impresionado por su composición y su atención al detalle en la producción de un sonido que es tan de los 80, pero tan actual al mismo tiempo", recordó Conneally para The Guardian.

Luego de que su historia se volviera viral en Inglaterra, Crane confesó que anteriormente había estado en una banda y había escrito un álbum, pero que era "más un pasatiempo" que una carrera seria. "Me gusta cantar mientras trabajo y [Conneally] me llevó a la sala de estar una noche para conversar sobre mi voz", dijo. "Me quedé boquiabierto", aseguró Crane sobre la propuesta. "Es algo sobre lo que lees que le sucede a otra persona. No esperas que te pase a ti".

Pero así sucedió, y este encuentro fortuito pronto culminó en la creación de "Why Can’t I Be You?", el álbum debut del "plomero cantante". El plomero, que lleva ya 14 años en el oficio, había comenzado a escribir el álbum hace 25 años, pero no fue hasta la pausa que trajo la pandemia del coronavirus que decidió terminar lo que empezó, construyendo un estudio improvisado en su hogar. Nunca se imaginó que terminaría de concretar su visión en un estudio profesional y con el apoyo de una nación.

Desde el lanzamiento del álbum, "gente de todo el mundo lo está escuchando", aseguró Conneally para el Washington Post, y agregó que varias personas de la industria de la música se pusieron en contacto con ellos sobre posibles oportunidades y colaboraciones. Sin embargo, una de estas ofertas volvió a llevar sus nombres a los titulares internacionales.

El "plomero cantante" llega a Hollywood

El álbum debut de Kevin Crane estrenó el 18 de agosto del 2021. Menos de seis meses después, Crane y Conneally recibieron una llamada de lo más inesperada: su historia había llegado a Hollywood, y directores de cine buscaban comprar los derechos para contarla en la pantalla grande.

Como si su vida no pudiera ser más irreal, Crane firmó un contrato con la cineasta con sede en Los Ángeles Stacy Sherman y el guionista y productor Billy Ray, los responsables del guion de "Los Juegos del Hambre", para llevar su historia de vida a la taquilla. "Es como si estuviera viendo que esto le sucede a otra persona. Ni por un minuto pensé que esto podría pasarme a mí", dijo Crane a la BBC.

Por su parte, Conneally dijo: "Nunca en un millón de años pensé que esto sucedería cuando escuché cantar a Kev por primera vez. Sabemos que la historia no seguirá exactamente nuestras historias de vida, sino que se basará en ella, y no podemos esperar a ver exactamente qué hacen con ella".

La historia de Kevin Crane pronto llegará a los cines de Hollywood.

Sherman explicó que se interesó en la historia porque era una historia sobre el espíritu humano y la música. "¿Qué podría ser mejor?", se preguntó. "Fregaderos arreglados, sueños frustrados, angustia, esperanza y música del Reino Unido". Mientras los guionistas se ponen a trabajar, los dos protagonistas especulan sobre quien podrían interpretarlos en la película.

Conneally sugirió a The Guardian que Simon Pegg y Nick Frost encajarían bien. Otros nombres que se han lanzado al ring incluyen a Jude Law, Colin Firth, Jason Statham y Ricky Gervais. "Crecimos viendo programas como Porridge y Auf Wiedersehen, Pet, junto con películas como The Commitments, por lo que se siente irreal trabajar ahora con los creadores de esos y tener llamadas de Zoom con ellos en Los Ángeles y pensar que es nuestra historia que ellos estamos trabajando", afirmó Crane.

Por ahora, Crane todavía está instalando baños en el este de Midlands, pero tiene otro single para estrenar esta semana y está comenzando a trabajar en su segundo álbum. Mientras tanto, la película está en preproducción y la pareja espera ansiosamente el resultado final. "Todavía no tenemos una fecha establecida para el lanzamiento de la película. Estamos aprendiendo cuánto trabajo implica la realización de un largometraje, especialmente uno realizado en Los Ángeles", finalizó Conneally.