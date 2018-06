La chica que fue victima de una humillación por parte de un argentino publicó un mensaje en las redes sociales. "No juzgo al país por una mala persona", aseguró.

Una broma sexista e improcedente le costó caro a Néstor Fernando Penovi. El hincha argentino fue expulsado de Rusia 2018 luego de que se viralizara un video en el que, entre risas, le hizo decir una frase grosera a una joven que desconocía el significado. Las imágenes dieron la vuelta al mundo.



Tras la polémica y el repudio, la víctima de la "broma" publicó un mensaje en Instragram, en el que asegura que no "juzga al país por una mala persona".

"Argentina! Los amo! Lo que pasó no estuvo bien, PERO no voy a juzgar a su país por sólo una mala persona! Son todos muy amables! Estoy muy contenta de recibir sus mensajes ???? gracias!. Y por favor, no pierdan fe en su país ????. Argentina tiene todas las chances de continuar participando en la Copa Del Mundo!. Seguiré apoyando a Argentina tanto como a Rusia ❤ (Estoy escribiendo a través de un traductor, espero que me puedan entender)", publicó la joven en inglés.