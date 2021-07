La detención de la youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, tras la denuncia en su contra por posesión de pornografía infantil, continúa en el centro de la polémica. Ahora su mamá, Marina Badui, emitió un comunicado exigiendo la libertad de su hija y le pidió ayuda a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Luego de varios días, Marina Badui decidió romper el silencio y se pronunció sobre la causa judicial que posee en su contra su hija, la famosa influencer mexicana Yoseline ´N´, más conocida como YosStop. En ese sentido, la madre compartió un vídeo a través del canal de la propia youtuber.

Marina Badui emitió un comunicado en donde defiende a su hija y pide ayuda en el caso en su contra (imagen Instagram).

La mujer desde el momento de la detención de la influencer había tomado la decisión de evitar dar cualquier clase de declaración o hablar del tema de su hija con los medios, pero en la tarde de este domingo, aseguró que el caso de Yoseline se trata de una injusticia.

“Hace unos días se llevaron injustamente a mi hija, llegaron a su domicilio más de 40 o 45 elementos de la policía y se la llevan directamente a un penal como si ella fuera una delincuente, como si fuera una criminal”, aseguró.

Badui destacó que la youtuber estaba realizando su trabajo basado en las redes sociales, calificando como injusto lo que le habían hecho. “Ella es comunicóloga y se dedica a las redes sociales y yo pido justicia porque lo que están haciendo es injusto para ella”, detalló.

Además, la mujer resaltó los logros y méritos de su hija, alegando que la influencer YosStop había llegado a ser famosa en el ámbito de las redes sociales gracias a sus cualidades y su personalidad, lo cual hizo que tenga millones de seguidores.

“Es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona, todo lo que ha hecho lo ha logrado por su propio esfuerzo y trabajo y es una buena persona”, especificó la mamá de YosStop.

Por su parte, la mamá de Yoseline Hoffman también le dedicó un particular mensaje a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y le pidió que tenga especial atención en el caso de su hija.

“A ti, Claudia Sheinbaum, tú sabes, tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel, osea eso no puede ser, yo pido que pidan atención es este caso en especial porque lo que está pasando no es normal”, enfatizó.

El video de la madre de YosStop dura alrededor de dos minutos. En pocas horas ya fue visualizado por más de 487 mil personas. Además, obtuvo cerca de 79 mil me gusta y 5400 “no me gusta”.

Caso contra YosStop

En mayo del 2018, Ainara Suárez, una joven que en ese momento tenía 16 años, fue a una fiesta en la que terminó alcoholizada. Tras ello, la adolescente fue abusada sexualmente por parte de cuatro jóvenes, quienes le introdujeron una botella.

El hecho fue grabado por los propios adolescentes y posteriormente se lo enviaron a sus amigos y allegados. En poco tiempo, el clip se volvió viral en las redes sociales, por lo que se llegó a miles de personas, entre ellas a la influencer Yoseline Hoffman.

YosStop decidió compartir el video en su canal de YouTube y lo tituló “Patética generación”. El mismo ya no se encuentra actualmente en su canal; la influencer había mencionado en esa grabación que Ainara había consentido dicho abuso por “unos cigarros”.

A casi tres años de lo sucedido, Ainara Suárez denunció a sus agresores sexuales, así como a Yoseline Hoffman por posesión de pornografía infantil, ya que han asegurado que aunque no difundió el video del abuso sexual, la influencer tenía el clip en su celular.

Por su parte, YosStop se defendió ante la acusación a través de sus redes sociales y aclaró que no había cometido ningún delito y que de hecho intentaban involucrarla en un asunto que en el cual ella no tenía responsabilidad.

“Han querido involucrarme en un delito que jamás cometí. Pero confío plenamente en la verdad y en el sentido común", afirmó.