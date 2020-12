A diferencia de lo que ocurre en la Patogonia argentina, donde las autoridades nacionales autorizaron el ingreso del turismo internacional a Neuquén y Río Negro para que puedan disfrutar del eclipse solar que tendrá lugar este lunes 14 de diciembre, en Isla Mocha, Chile, los habitantes de la región del Biobío reiteraron su reproche ante la eventual llegada masiva de personas de otros territorios.

Según dio a conocer el medio chileno Cooperativa, este evento que ha llamado el interés turístico también ha provocado que los lugareños reiteren su preocupación por el ingreso de forasteros en medio del aumento de contagios de Covid-19 en la región.

En la misma publicación se dio a conocer que han tomado acciones como el envío de una carta pública a las autoridades, además del anuncio de acciones judiciales e incluso amenazas de tomar la pista de aterrizaje que existe en el lugar.

"Nosotros no queremos turistas ni por un segundo, ni por un minuto, ni por horas. Nostros no queremos la parte masiva acá en Isla Mocha. Quiero proteger a mi hija, proteger a las personas de la tercera edad. No queremos que pongan en riesgo a nuestra población", expresó el dirigente local, Yoani Durán.

"Tenemos una sola persona acá haciendo el control sanitario. Me preocupa quién le va a apoyar, quién le va a hacer el control a estas personas que van a entrar, si realmente van a regresar al continente a la hora", alertó Durán.

Qué dijo al respecto el Gobierno local

Siempre de acuerdo con la información publicada por Cooperativa, desde la intendencia de la región no se ha hablado de una prohibición total de llegada a la Isla Mocha con motivo del eclipse.

Lo que detalló el intendente, Patricio Kuhn, es que no hay permiso para pernoctar en esta isla perteneciente a la comuna de Lebu, afirmando que quienes quieran asistir deberán hacerlo el mismo día del evento.

"Es importante darle la tranquilidad a los habitantes de la Isla Mocha de que se van a cumplir todos los protocolos sanitarios que hoy existen, ellos están en Fase 2, y no pueden viajar a al isla personas que no sean de la región, no pueden pernoctar personas que no sean de la comuna", informó.

También, agregó que "se va a reforzar cordones tanto en los puertos de embarque, como en los aeródromos de las ciudades cercanas".

Un punto importante en la restricción a la isla Mocha es el estado de Fase 2 en que está Lebu y el propio punto insular. El día 13 de diciembre queda bajo cuarentena prohibiendo el desplazamiento en el lugar.