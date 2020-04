El mundo que resulte de la pandemia de coronavirus podría tener gobiernos más autoritarios y mayor desigualdad, alertó este jueves el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.



Ls conclusiones llegan después de una reunión virtual de los miembros del organismo, para analizar los efectos políticos y sociales de la pandemia.



La alta comisionada de la oficina ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que la crisis sanitaria no solo está llevando sufrimiento a todo el mundo, sino que ademas supone una amenaza a largo plazo para los Derechos Humanos.

En su mensaje, la ex presidenta chilena expresó su temor a que algunas medidas tomadas por la pandemia sean usadas como justificación para introducir medidas autoritarias que se prolonguen más allá de la pandemia.



"Me preocupa profundamente la adopción por parte de algunos países de poderes ilimitados de emergencia, no sujetos a revisión", señaló sin hacer referencia a algún gobierno concreto, aunque la mirada está puesta en Hungría, Polonia y Filipinas, informó la agencia Europa Press.



En Hungría, por ejemplo, el Parlamento votó a favor de permitir que el primer ministro, Viktor Orban, gobernara por decreto bajo un estado de emergencia de duración indeterminada.