Cuando la gente camina por una plaza, independientemente del lugar en el que esté, es muy común que estas lleven el nombre del algún prócer e incluso una estatua conmemorativa. Para dar un ejemplo, a solo 200 metros de la Casa Rosada, los transeúntes se topan con la que lleva el nombre de Juan Domingo Perón. Salvando las distancias, en el Reino Unido se colocó una placa conmemorando una situación insólita y se volvió viral en las redes sociales.

Resulta que un muchacho estaba caminando por una plaza en la ciudad de Aberystwyth (Gales), cuando notó algo muy particular en uno de sus bancos. Detrás del asiento observó una bonita placa gris, en la que se lía lo siguiente: “En memoria amorosa de Huw Davies. Solía sentarse aquí y gritar ‘váyanse a la mie…’ a las gaviotas”.

Aparentemente, el texto hace referencia a un señor recientemente fallecido y con poca paciencia para con estas tradicionales aves blancas.

La placa encontrada en el Reino Unido fue furor en las redes sociales.

Quien advirtió la situación no perdió tiempo y decidió compartir su encuentro con los usuarios de Reddit, quienes lo tomaron de la mejor manera y escribir cientos de comentarios al respecto.

En efecto, estas fueron algunas de las mejores reacciones: “La placa más británica de la historia”; “Quizás las gaviotas también los extrañarían”; “Espero que hayan muerto haciendo lo que amaban. (Aunque tal vez no por eso)”; “Todos hemos estado allí para ser honestos. Huw simplemente tenía más dedicación”; “Apuesto a que todos los días alguien lo mira y sonríe, si no, se ríe. Que todos alcancemos ese nivel de legendario”; “Eso nos ha hecho reír correctamente. Huw Davies era un hombre según nuestros propios corazones”; “Este es el tipo de legado que espero dejar atrás también”; Huw parece una persona que me hubiera gustado conocer” y “dejando de lado las bromas, eso es lo que espero de una persona británica o australiana”.

Luego de hacerse viral, las autoridades removieron la placa conmemorativa

Lamentablemente, la simpatía duró poco y nada, ya que, luego de que la situación se hiciese viral, las autoridades pertinentes se hicieron cargo del asunto.

Según trascendió, la placa fue colocada de manera ilegal en un banco público, por lo que fue removido horas después. “Una persona desconocida había colocado una placa no autorizada en un banco existente dentro de los terrenos del castillo de Aberystwyth. La placa ha sido removida”, expresó un portavoz del consejo del condado de Ceredigion.