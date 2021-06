Una mujer de 35 años se presentó el pasado martes por la madrugada en una estación policial de la ciudad de Barcelona, España, admitiendo que le había mutilado el pene a su jefe por este la violaba. Ahora la investigación policial descartó que haya sido abusada sexualmente.

La mujer, oriunda de Bangladesh, permanece detenida desde el martes y ahora enfrenta cargos por “lesiones graves con instrumento peligroso” y también se le podría sumar el de falso testimonio, según el juzgado de Instrucción Nº3 de Martorell,

Investigación policial

La investigación policial descartó que la víctima amputada hubiese intentado atacar sexualmente a la acusada. De esta forma, las autoridades del caso desecharon la teoría expuesta por la propia mujer, quien adujo haberle cortado el pene con un cuchillo para defenderse.

Por su parte, el hombre fue intervenido quirúrgicamente de emergencia y permanece internado en el Hospital de Bellvitge de la Ciudad Condal. Los médicos precisaron que el sujeto no sufrió un corte completo de su pene aunque si este ataque lo dejó “gravemente herido”.

Hasta el momento, la policía no pudo tener contacto directo con el agredido para notificarle que fue denunciado por la mujer por “delitos contra la libertad sexual de la mujer”, ni tomarle la correspondiente declaración, la cual se espera que se haga cuando los médicos lo autoricen,

Según fuente del caso, a menos que encuentren “pistas flagrantes”.no procederán a la detención del hombre: “Si no tenemos claro qué ha pasado, informaremos al juez y que él decida. A lo mejor, con lo que aportamos determina que no tiene consistencia la agresión sexual y no le imputa”, destacaron.

Por último, el inspector Òscar Carreras, jefe de la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Martorell, explicó que tanto el hombre como la mujer tienen antecedentes penales y que no les consta que ella haya presentado ninguna denuncia contra él.