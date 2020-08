El Director General de la Salud'>Organización Mundial de la Salud ( OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus aseguró este lunes sobre el nuevo coronavirus que "no hay una bala de plata en este momento y puede que nunca la haya" al reconocer que, si bien hay vacunas que están avanzadas, todavía no hay una única "solución" frente a la pandemia.



"Una serie de vacunas se encuentran ahora en ensayos clínicos de fase tres y todos esperamos tener una cantidad de vacunas efectivas que puedan ayudar a prevenir la infección de las personas", sostuvo Tedros Adhanom Ghebreyesus durante su mensaje inaugural de la conferencia sobre la Covid-19 que realiza el organismo a diario.



Y añadió: "Sin embargo, no hay una bala de plata en este momento y puede que nunca la haya".

.



El director de la OMS enfatizó que "por ahora, detener los brotes se reduce a los principios básicos de la salud pública y el control de enfermedades. Testear, aislar y tratar pacientes, y rastrear y poner en cuarentena sus contactos. Hazlo todo. Informar, empoderar y escuchar a las comunidades. Hazlo todo".



Al dirigirse a la responsabilidad de cada persona, sostuvo que "se trata de mantener la distancia física, usar una máscara, limpiarse las manos regularmente y toser con seguridad lejos de los demás. Hazlo todo".



Ghebreyesus insistió en que estas medidas, tanto de los gobiernos como de los ciudadanos, deben seguir haciéndose aún cuando todo esté "bajo control".

.



El funcionario llamó a "seguir fortaleciendo el sistema de salud", "mejorando la vigilancia y realizando seguimiento de contactos".



"Hemos visto en todo el mundo que nunca es demasiado tarde para revertir esta pandemia. Si actuamos juntos hoy, podemos salvar vidas, podemos salvar medios de vida si lo hacemos todos juntos", indicó.



La OMS informó que el viernes el Comité de Emergencia sobre Covid-19 se reunió y revisó el estado de la pandemia actual.

.



"Cuando el Comité se reunió hace tres meses, tres millones de casos de Covid-19 habían sido reportados a la OMS y más de 200.000 muertes".



Desde entonces, "el número de casos aumentó más de cinco veces a 17.5 millones, y el número de muertes se ha más que triplicado, a 680.000", sostuvo Ghebreyesus.



Y remarcó que "además del costo directo que está teniendo Covid-19, el Comité tomó nota del impacto en la salud que los servicios interrumpidos están teniendo en una variedad de otras enfermedades. Eso agrava lo que ya sabemos sobre la cobertura reducida de inmunización, la detección y atención del cáncer y los servicios de salud mental".

.



Según relevó el organismo, más de la mitad de los países informaron interrupciones en los servicios de atención prenatal y más de un tercio de los países reportaron interrupciones en los servicios de parto infantil.



"Sabemos por estudios serológicos que la mayoría de las personas siguen siendo susceptibles a este virus, incluso en áreas que han experimentado brotes severos", describió.



Y detalló que "durante la semana pasada, hemos visto varios países que parecían haber superado lo peor, ahora luchando con nuevos picos en los casos", mientras que otros "que tenían una gran cantidad de casos ahora están controlando el brote".

"El número de muertes se ha más que triplicado, a 680.000"

"Aprendemos todos los días sobre este virus y me complace que el mundo haya progresado en la identificación de tratamientos que puedan ayudar a las personas con las formas más graves de Covid-19 a recuperarse", indicó.



También informó que en estas semanas, un grupo de científicos viajó a China y está comenzando conjuntamente con el Gobierno de ese país una investigación en Wuhan para determinar el origen de la pandemia.



Finalmente, como esta es la semana de la Lactancia Materna, el organismo recomendó alentar esta alimentación aún en los casos confirmados y sospechosos de Covid-19, ya que no hay evidencia de que el virus se transmita a través de la leche materna.