El caso de los actores infantiles siempre es curioso, ya que algunos optaron por seguir con su carrera actoral, por ejemplo, Miranda Cosgrove o Daniel Radcliffe, pero otros eligieron alejarse de las cámaras y mantener un perfil más bajo. Este es precisamente el caso de Jonathan Searle, quien luego de romperla en "Tiburón", 46 años después fue nombrado jefe de Policía.

El caso resulta curioso, puesto que obtuvo este cargo en Oak Bluffs (Massachusetts), hogar de más de 5.000 personas y en donde se encuentra el lujoso Martha's Vineyard, donde se filmó la icónica cinta en 1975.

Recordemos que la película fue todo un éxito en su época y obtuvo más de 450 millones de dólares en ingresos. Por si fuera poco, en el 2001 el filme fue seleccionado por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para ser preservada en el Registro Nacional de Cine por ser “cultural, histórica o estéticamente significativa”.

"Estoy claramente eufórico y me siento humilde y honrado de que me hayan ofrecido el puesto. Es algo en lo que he estado trabajando durante toda mi carrera”, expresó Jonathan Searle, el ex actor de "Tiburón".

En aquella oportunidad, Searle saltó a la fama por interpretar, junto con su hermano, a dos bromistas que causaron pánico en una playa, luego de nada hacia ella con aletas cartón.

Sin embargo, no continuó con su carrera actoral y se unió a la Policía solos unos años después de la grabación. Aparentemente, tendría a quien salir, ya que su padre, George Searle, sirvió en la fuerza durante 30 años y ocupó el cargo de policía principal de 1981 a 1995.

Las casualidades no existen en la vida de Jonathan Searle

Además de su padre policía, Searle participó de la película “Tiburón”, la cual giraba en torno a las hazañas de un jefe de policía llamado Martin Brody. "¡Yo mismo estoy encontrando todo bastante divertido!", indicó al respecto.

En dicho filme, Brody se vio obligado a unir esfuerzos con el biólogo marino Matt Hooper (Richard Dreyfus), para cazar juntos a un tiburón blanco gigante.

Por si fuera poco, la ficción casi se hace realidad en el 2008, cuando un hombre aseguró haber visto a dos tiburones “gigantes” nadando en las playas de Martha's Vineyard. Irónicamente, la investigación fue a parar al departamento de Searle.

Por fortuna, todo resultó en una broma por parte de este hombre, quien terminó investigado y acusado de “alteración del orden público”.