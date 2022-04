Tras el polémico e inesperado episodio en la última gala de los Premios Oscar en el que Will Smith literalmente cacheteó al presentador Chris Rock por haber hecho desafortunados chistes sobre su esposa Jada Pinkett, continúan surgiendo intimidades de la pareja que quedó en el centro de los comentarios.

En los últimos días, salió a la luz un episodio de "Red Table Talk" - el programa estadounidense de entrevistas protagonizado por la familia Smith - donde, en 2018, Jada reconoció que nunca quiso casarse con Will: “Nunca quise casarme. Estaba bajo tanta presión, ya sabes, siendo una actriz joven, y estaba embarazada y no sabía qué hacer”, confesó en aquel entonces la actriz de Matrix.

.

Es que la madre de Jada, Adrienne Banfield-Norris, también conocida como Gammy, literalmente la obligó a casarse debido a que estaba embarazada de su primer hijo, Jaden, ahora de 23 años. Tanta fue la presión y la negación, que Pinkett reveló que estuvo “llorando por los pasillos” en medio de la boda: “Realmente no quería casarme”, reiteró la actriz frente a su esposo y su hija Willow, de 21 años. “Era casi como si Gammy dijera: 'Tienes que casarte, así que hablemos de la boda'”, dijo Pinkett, lo que llevó a su madre a explicar: “Recuerdo desear que se casaran, pero no recuerdo tu rechazo a la idea del matrimonio”.

Jada y Will se casaron en el Cloisters Castle, de estilo gótico, ubicado en un suburbio de su ciudad natal, Baltimore, Maryland, pero tanto Jada como su madre reconocieron que no fue lo que parecía: “La boda fue horrible. Fue un desastre. Jada estaba enferma, era muy desagradable… No cooperó con nada”, declaró Gammy.

"Red Table Talk" es un programa de entrevistas estadounidense protagonizado por la familia Smith (2018).

“Me obligaron a tener una boda y yo solo quería que estuviéramos los dos en una montaña. Estaba tan molesta porque tenía que casarme. Estaba tan enojada que fui llorando por el maldito pasillo. Lloré todo el camino por el pasillo”, recordó Pinkett, entre risas.

Como lo contaron en la filmación recientemente sacada a relucir, muy diferentes fue la situación de Will Smith, quien estaba fascinado con la idea de pasar por el altar: “No hubo un día en mi vida en el que quisiera algo más que estar casado y tener una familia”, expresó durante el episodio. Y rememoró: “Desde que tenía literalmente cinco años, me imaginaba cómo sería mi familia”. A pesar de las diferentes visiones de ambos, y la presión de Gammy, acordaron casarse porque consideraron que era "la decisión correcta".

En medio del relato de lo sucedido, la madre de la actriz de Set It Off le pidió disculpas a su hija por no respetarla y por haber sido “egoísta” e insistirle con la boda. Banfield-Norris tenía 18 años cuando quedó embarazada de su única hija, Pinkett Smith, por la que estuvo casada brevemente con su padre, Robsol Pinkett Jr.