La variante Delta Plus se detectó en abril, pero no fue hasta el pasado martes, cuando fue calificada como "variante de preocupación" en India que encendió las alarmas en todo el mundo.

El cambio de estatus fue informado por le ministro de Salud de ese país, Rajesh Bhushan, durante una conferencia de prensa en la que pidió al gobierno medidas de contención. Hasta el momento, detectaron 40 casos de esta variante de Covid en los estados de Kerala, Madhya Pradesh y Maharashtra. En este último provocó al menos 16 muertes.

Una mutación pasa de ser una "variante de interés" a una "variante de riesgo" (VOC, por sus siglas en inglés) cuando muestra evidencias de que cumple al menos con uno de varios criterios: la transmisión fácil, provocar una enfermedad más grave, una neutralización reducida por anticuerpos o una reducción en la eficacia de tratamientos y vacunas.

Segpun indicaron las autoridades sanitarias del país asiático, la Delta Plus, también conocida como AY.1, se originó de la cepa Delta, una variante considerada ya "de preocupación" que se identificó por primera vez en India el año pasado y que se cree que impulsó la segunda ola que causó estragos.

De acuerdo a los primeros datos, la nueva cepa se propaga más rápidamente, se une con más facilidad a las células pulmonares y es potencialmente resistente a la terapia con anticuerpos monoclonales, una potente infusión intravenosa de anticuerpos para neutralizar al virus.

“Se recomendó a los Secretarios en Jefe de los Estados que tomen medidas de contención inmediata en los distritos y agrupaciones (identificadas por INSACOG), incluida la prevención de multitudes y el entremezclado de personas, pruebas generalizadas, rastreo rápido y cobertura de vacunas de manera prioritaria”, añadió del funcionario.

De acuerdo a Tim Spector, profesor de epidemiología genética de la universidad King’s College London, la nueva variante del coronavirus provoca síntomas distintos a las versiones anteriores del virus: provoca más mucosidad y dolor de garganta, pero menos tos y pérdida de olfato.

Y aunque algunos expertos inficaron que aún es demasiado pronto para crear alarma en torno a ella, ya fue detectada en otros nueve países: Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Suiza, Japón, Polonia, Nepal, Rusia y China.

¿Qué se sabe hasta el momento de la variante Delta Plus Delta?

A pesar del estado de alarma en India, virólogos onsultados por BBC cuestionaron que la nueva variante sea catalogada como "de preocupación", argumentando que aún no hay datos que prueben que la variante sea más infecciosa o conduzca a una enfermedad más grave en comparación con otras.

"Aún no hay información que respalde la afirmación de que se trata de una variante de preocupación", señaló Gagandeep Kang, viróloga y primera mujer india en ser elegida miembro de la Sociedad Real de Londres.

"Necesitas información biológica y clínica para considerar si realmente es una variante de preocupación", agregó en diálogo con el medio inglés.

Esto significa que India necesita más datos para determinar si la variante es neutralizada por anticuerpos generados por las vacunas disponibles o por la infección con otra variante del Covid.

"Necesitas estudiar a cientos de pacientes que padecen esta afección por esta variante y averiguar si tienen un mayor riesgo de sufrir una enfermedad más grave que con la variante previa", afirmó Kang.

Pos su parte, Anurag Agarwal, director del Instituo de Genómica y Biología Integrativa CSIR (IGIB, por sus siglas en inglés) en Nueva Delhi, uno de los 28 laboratorios indios involucrados en la secuenciación del genoma sostuvo: "No tenemos ningún indicador que muestre que delta plus debería estar causando preocupación en la salud pública o pánico. No vemos nada preocupante todavía. La estamos rastreando cuidadosamente y fortaleciendo todas las medidas de salud pública".

¿Qué mutaciones tiene la nueva cepa?

La variante Delta Plus contiene una mutación adicional llamada K417N en la proteína de espiga del coronavirus, que también se encontraó en las variantes beta y gamma (también conocida como Manaos), detectadas por primera vez en Sudáfrica y Brasil, respectivamente.

Unas 166 muestras de esta cepa fueron compartidas en GISAID, una base de datos global de intercambio abierto, y Jeremy Kamil, virólogo del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Estatal de Louisiana en Estados Unidos, señaló: "No tenemos muchas razones para creer que esta sea más peligrosa que la delta original".

"La Delta plus podría tener una ligera ventaja a la hora de infectar y propagarse entre personas que se infectaron anteriormente durante la pandemia o que tienen una inmunidad débil o incompleta provista por la vacuna", le dijo Kamil a la BBC.

"Yo mantendría la calma. No creo que India ni nadie más en el mundo haya publicado o acumulado suficientes datos para distinguir el riesgo de la llamada delta plus como más peligrosa o preocupante que la variante delta original", agregó.

Durante la segunda ola de contagios en India se registraron cremaciones masivan en las calles.

Al parecer, la reacción alarmista de las autoridades de la India es para evitar "parecer despreocupados" ante un potencial brote, como ocurrió con la variante delta.

La mayoría de los científicos coinciden en que India no se ocupó de secuenciar suficientes muestras para la variante que había provocado un segundo aumento masivo de infecciones por covid que alcanzó su pico a mediados de mayo: provocó más de 400.000 contagios diarios y se generó una saturación en su sistema de salud, que dejó dramáticas imágenes de hospitales y crematorios.

De manera oficial, 389.302 personas murieron en la India desde el inico de la pandemia del Covid-19, aunque los expertos advirtieron que esta cifra podría ser varias veces superior en realidad.