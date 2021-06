Hace unos días se conoció una investigación que lleva adelante el servicio de inteligencia de Estados Unidos cuyo objetivo es determinar si el coronavirus se escapó accidentalmente de un laboratorio chino. Ante estas especulaciones, la clave para conocer el origen del brote de la enfermedad por Covid-19, que se notificó por primera vez en Wuhan el 31 de diciembre de 2019, es una viróloga que trabaja con murciélagos desde el 2004.

La viróloga Shi Zhengli, de 57 años, está en el centro de atención, ella es considera por el gobierno y la población china como "una heroína" por la contencioón de la epidemia, pero a su vez es señalada por las teorías conspirativas sobre el origen del covid.

La teoría de que el virus hubiera sido un experimento humano fallido ha sido descartada por los científicos que la calificaron como "inverosímil", ya que está asociada al expresidente Donald Trump. Sin embargo, Estados Unidos no abandona esta idea y bajo la gestión de Joe Biden volvió a estar en el centro de atención.

Hasta el momento "no hay pruebas directas que apoyen la teoría de la filtración del laboratorio. Pero ahora son más los que dicen que la hipótesis se descartó de manera precipitada", sin una investigación exhaustiva, informó el medio The New York Times.

.

Los científicos señalan a Zhengli como la responsable de realizar experimentos "arriesgados" y poco "seguros" con coronavirus de murciélagos. Además solicitan la aclaración de informes estadounidensen que señalan que las infecciones tempranas de covid se dio entre empleados del Instituto de Virología de Wuhan.

En una entrevista concedida al The New York Times, la viróloga denunció que "las sospechas eran infundadas", incluidas aquellas que señalan que sus colegas podrían haberse enfermado antes de que surgiera el brote.

Ante la gran incógnita sobre si el laboratorio tenía alguna fuente del nuevo coronavirus antes de que desencadenara una pandemia, la mujer aseguró que "no". Sin embargo, la señalan porque China se negó a autorizar una investigación independiente en su laboratorio y porque no ha querido compartir los datos de su investigación sobre el origen del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad.

Las calles de Wuhan (Gentileza: TNY Times).

300 personas trabajan en el Instituto de Virología de Wuhan y tiene uno de los únicos laboratorios chinos que recibieron la máxima designación de seguridad, el nivel 4 de bioseguridad. Shi está encargada de dirigir el trabajo sobre enfermedades infecciosas emergentes, en esto últimos años su equipo reunió más de 10 mil muestras de murciélagos de China.

Desde 2004 se dedicó a estudiar a estos animales tras el brote del síndrome respiratorio agudo severo (SARS) que terminó con la vida de 700 personas en el mundo. En 2011 encontró murciélagos en el suroeste de China que portaban el coronavirus sumilar al SARS.

En una entrevista concedida al canal estatal CCTV en 2017 aseguró que todo el trabajo que hacen "si puede prevenir aunque sea una vez el brote de una enfermedad" entonces lo que ha realizado será "muy significativo".

Sobre su trabajo orientado a entender cómo podría el virus saltar a través de las especies, sobre esto aseguró que su laboratorio "nunca ha llevado a cabo ni ha colaborado en la realización de experimentos de ganancia de función que aumenten la virulencia de los virus”.

.

Además sostuvo que las muestras que tenía en su laboratorio afirmó que lo más cercano al coronavirus actual era "sólo un 96 por ciento idéntico al SARS-CoV-2" por lo tanto rechazó toda especulación sobre que haya realizado trabajos en secreto sobre otros virus.

Shi confirmó que ella y el instituto fueron abiertos con la OMS y la comunidad científica mundial. “Esto ya no es una cuestión de ciencia” si no que "es una especulación basada en la más absoluta desconfianza”, expresó.

En cuanto a la politización del origen del coronavirus lamentó no tener entusiasmo por investigar el origen del virus, ella prefirió centrarse en las vacunas contra el covid. Está "segura" de que no hizo "nada malo, por lo tanto "no tiene nada que temer".