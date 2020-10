A un mes de los comicios presidenciales y a 13 días del segundo debate presidencial, Donald Trump, fue diagnosticado con coronavirus y deberá pasar las próximas dos semanas cumpliendo una estricta cuarentena, que le impedirá presenciar los siguientes actos de campaña, en la búsqueda de su reelección.

Desde los primeros casos que llegaron a Estados Unidos, el mandatario expresó su desconfianza sobre la contagiosidad y peligrosidad del virus Sars-CoV-2 e incluso, fue uno de los tantos gobernantes mundiales que desestimó la cantidad de muertes por coronavirus, con la utilización del alegato de que fallecen más personas por gripe común por año en todo el mundo que por Covid-19.

Si bien la tonalidad de sus discursos variaron con el pasar del tiempo de pandemia, Trump nunca dejó de pronunciar frases polémicas, en contra de lo que decía la Organización Mundial de la Salud (OMS) y China. Además, en muchas ocasiones sus anuncios fueron bastante disparatados.

Frases polémicas de Donald Trump sobre el coronavirus

22 de Enero

Así comenzó Donald Trump sus ninguneos sobre la enfermedad en una entrevista a la cadena CNBC, cuando apareció el primer caso de contagio importado en su país. Además, el mandatario rápidamente conectó el caso con China creyendo de manera ingenua que sería el único.

Además, un par de días después Trump agradecía al presidente chino por "sus esfuerzos y transparencia" a la hora de contener la expansión viral. “China ha estado trabajando muy duro para contener el coronavirus [...] quiero agradecer al presidente Xi”, había considerado Trump en un intento de mostrar sus confraternidad mencionando sólo el nombre del presidente chino.