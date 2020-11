Por Francisco Nutti

Este martes 3 se realizarán las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las encuestas sobre quién gobernará el país norteamericano en los próximos cuatro años ubican al demócrata Joe Biden como principal favorito, por sobre el republicano y actual mandatario Donald Trump, aunque nadie pueda asegurar que no haya una sorpresa de último momento. Crónica recabó diferentes testimonios de argentinos que residen en ese territorio.

Marco Falcone vive en Chicago, es magister en Ciencias Sociales y trabaja en el Center for Spatial Data Science de su universidad. "Esta ciudad es demócrata, así que no se esperan sorpresas; en 2016 Illinois fue ganada por Clinton y en 2020 el vencedor será Biden", afirmó a este diario. "El próximo gobierno se debe ocupar de bajar el gasto público, que está desmadrado, proponer un país abierto al mundo y robustecer las instituciones para que los ciudadanos conozcan y puedan controlar el accionar del Estado", detalló.

En los Estados Unidos, el sistema electoral es indirecto: cuando los ciudadanos acuden a las urnas, no votan por un candidato, sino por un grupo de electores. Esto puede producir que, como ocurrió en más de una oportunidad, el candidato que logre una mayor cantidad de votos a nivel nacional no termine siendo el triunfador.

Para Lucía, quien vive en Nueva Jersey hace más de dos años, "como el voto no es obligatorio, se hacen muchas campañas animando a los ciudadanos a votar". Para esta joven, "el tema de las elecciones es confuso y está muy peleado. Si bien durante la pandemia el gobernante actual no generó una buena imagen, sus palabras son tomadas seriamente por sus seguidores y así es como se ha procedido a ataques masivos a manifestantes pacíficos, asesinatos por discriminación racial, ingesta de químicos para evitar contraer Covid-19, y una falta de medidas preventivas ante un virus fatal que, según se conoció, ya estaba en el país desde 2019, y que hasta el momento dejó 230.000 muertes, una alta tasa de desempleo, un número elevado de indigentes y personas esperando alimentos en refugios".

Por su parte, Lucas Cabrera, quien se instaló en el mismo estado hace dos años y es mánager en una empresa de fabricación de mesadas, destacó: "El pensamiento general de la gente es que, si gana Trump, lo van a ver como un tipo fuerte y no lo van a pasar por encima potencias mundiales como China o Rusia. En cambio, si gana Biden, ven a un tipo débil, que no termina de afianzarse y que no genera confianza".

Por último, Matías Zafatle, que vive en Estados Unidos desde 2012 y actualmente está afincado en Miami, dijo que "la cosa está dividida. hay gente muy contenta con Trump, pero otros no tanto; en los medios se dice que la mayoría lo repudia, sin embargo, en las calles se ve que una gran cantidad está de acuerdo".

"Acá en Miami lo que sucede es que hay muchos inmigrantes de Venezuela y Cuba y tienen una idea muy marcada del comunismo, al cual le tienen demasiado temor. Por lo tanto, eligen a Trump para estar en la vereda opuesta a lo que es una idea de origen socialista como la que ofrece Biden", concluyó.

Las próximas horas son cruciales para convencer a los indecisos. Y el voto latino será muy importante para definir el futuro de los Estados Unidos. Los muertos por la pandemia y la incipiente recuperación económica serán dos puntos claves a tener en cuenta para los comicios del martes.

