El corazón es un misterio caprichoso y complicado, tanto emotiva como médicamente. Es por eso que Brooklyn Peakman, de 20 años, decidió hacerle una promesa a su novia Ellie Spencer antes de entrar a la sala de operaciones del Hospital Queen Elizabeth de Birmingham, donde perdería el corazón con el que llegó al mundo.

El joven futbolista, nacido en Inglaterra, tenía razones para temer que no sería el mismo cuando saliera de su trasplante de corazón. Pocos meses atrás, el joven sufrió un derrame cerebral que lo dejó técnicamente muerto durante 17 minutos y terminó en coma cuando la cirugía de la válvula original salió mal. Luego de sobrevivir otro intento fallido, la operación que le daría un nuevo corazón y una nueva vida podría bien haberlo matado.

.

Pero no fue el riesgo de muerte lo que motivó al joven Peakman para finalmente pedirle casamiento a su novia; fue el miedo que su nuevo corazón no la amara como el viejo: "Después de que me dijeron que necesitaba un nuevo corazón, le dije a Ellie que sería mejor que nos comprometiéramos, en caso de que mi nuevo corazón no la amara", explicó el portero a The Mirror.

Sentado en su silla de ruedas a las puertas del quirófano, Peakman hizo la pregunta, y recibió el sí, acepto. Con la paz de su amor correspondido, el joven pasó por el quirófano y se despertó horas después con una nueva cicatriz en el medio de su pecho. Sin embargo, la ilusión de llegar al día de su boda se terminó repentinamente, cuando su madre Kelly Northall le comunicó la triste noticia.

La pareja se comprometió segundos antes de la operación de Peakman.

"Cuatro horas después de la operación, los cirujanos recibieron una llamada para decir que el corazón del donante se había deteriorado y que era demasiado arriesgado continuar", explicó Kelly a medios locales. "Al día siguiente, cuando se despertó, pudo ver que tenía tubos adicionales en su cuerpo y pudo sentir dónde los cirujanos lo habían abierto, por lo que asumió que la operación había sido un éxito. Cuando se lo dije, fue un verdadero shock para el sistema".

Afortunadamente, la decepción no tuvo tiempo de desanimar a Peakman: poco tiempo después, un nuevo donante apareció y el joven volvió a someterse a la operación que, finalmente, le dio una oportunidad de llegar a su boda. A pesar de sus miedos, el joven afirmó que su nuevo corazón ama a su novia tanto como el viejo: "No puedo esperar a verla caminar por el pasillo y llamarla mi esposa. Será un día que no pensé que llegaría a ver", contó a The Mirror.

Como la realeza: volvió a su casa en un Rolls-Royce

El joven sobreviviente regresó a su hogar tras seis meses de internación. (Gentileza BBC)

Poco después de sufrir un derrame cerebral que convenció a los médicos de que no viviría otro mes, Brooklyn Peakman regresó a la casa de su abuelo en Walsall entre vítores, abrazos y lágrimas. Todavía recuperándose de sus seis meses en el hospital, el joven de 20 años dijo que era "brillante" estar en casa y agradeció a su familia porque "han estado ahí para mí todo el camino".

Su madre dijo que ella y la familia habían estado en "una montaña rusa absolutamente increíble". Agregó que quería que su hijo regresara del hospital con estilo y dijo que "si [un Rolls-Royce] es lo suficientemente apto para la Reina, es lo suficientemente apto para él". Amigos y familiares se reunieron el jueves en la casa del abuelo de Peakman, donde el joven fue recibido con globos y papel picado.

Con una familia unida, una prometida con la que soñar sobre una boda y un nuevo corazón, que apoda "Paddy" por haberlo recibido en el Día de San Patricio, Brooklyn Peakman se atreve a soñar con un futuro próspero.