De acuerdo a la proyección que realizaron medios de comunicación, Joe Biden fue electo presidente de Estados Unidos tras triunfar en Pensilvania, su rival, el republicano Donald Trump, no solo salió a reconocer oficialmente la derrota sino que expresó a través de su cuenta oficial de Twitter: "Gané la elección por mucho".

Donald Trump se refirió a los resultados electorales en Twitter.

En tanto, este viernes, Trump cuestionó toda la elección, no solo las de algunos estados. "Creemos que el pueblo estadounidense merece tener una transparencia total del conteo de votos y la certificación de la elección, y eso no se refiere ya a ninguna elección en particular. Esto se trata de la integridad de todo el proceso electoral", había asegurado.



"Seguiremos el proceso a través de todos los aspectos de la ley para garantizar que el pueblo estadounidense tenga confianza en nuestro Gobierno. Nunca dejaré de pelear por ustedes y por nuestra nación", agregó, en lo que pareció ser un desafío a los comicios en su totalidad.

El equipo de Trump también mencionó que "hubo muchas irregularidades en Pensilvania, incluido el hecho de que los funcionarios electorales impidieran que los observadores legales voluntarios tuvieran acceso a los lugares de conteo de votos".

Por su parte, según lo informado por las cadenas CNN, NBC, ABC y la agencia Associated Press, Biden se convierte en el 46º presidente de los Estados Unidos de América y estará en el poder hasta 2024.