El reconocido cantante, Liam Gallagher, compartió una foto en su cuenta de Twitter en donde se lo vio visiblemente herido en la cara. ¿Qué le pasó? Él mismo se encargo de contestarlo: “me caí de un helicóptero anoche”. Por supuesto que la imagen se viralizó y en Argentina por doble motivo, la situación per sé y por el parecido que le encontraron los usuarios con Mariano Martínez.

El posteo se dio a al mediodía y despertó la preocupación de sus fanáticos. Sin embargo, el fanático del Manchester City también dejó en claro cuál fue su medicina para combatir la situación. Lejos de los medicamentos, optó por un remedio poco ortodoxo, una botella de cerveza.

Así quedó despuiés de la caída

Según trascendió, el accidente tuvo lugar luego del festival que se celebró el pasado viernes en la isla de Wight, Inglaterra. “Lo que no te mata te fortalece”, expresó en tono jocoso en otro mensaje.

Continuando con la ironía, se comparó con Keith Moon, baterista de la banda The Who, quien supo tener conductas autodestructivas. “¿Quién dijo que el rock and roll está muerto? Keith Moon, comete tu piel de tambor”, redactó.

El vocalista es un reconocido hincha del Manchester City.

Cuando algunos fanáticos quisieron indagar un poco en el origen del accidente, el artista prefirió no aclarar. Según él, no recuerda mucho del hecho. “¿Quién sabe?”, respondió. A su vez, tampoco dio detalles sobre la altura de la caída. “100 mil pies (30.000 metros)”, ironizó. Por más que quedó físicamente baqueteado, el golpe no le afectó el sentido del humor.

Hablando en serio, realizó una reflexión sobre las vueltas de la vida. “La vida es preciosa, hagamos que suceda, no me ando con chiquitas, sólo podemos hacerlo una vez, vengo en un lío, me voy con estilo, vamos, saben que no tengo tiempo para nudos de globo”, señaló.

What doesn’t kill ya makes ya TUFF GONG pic.twitter.com/jqvw9op7d2 — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021

En adición, aprovechó el envión para mostrar su agradecimiento con el público del show previo al golpe. “Isla de Wight, estuvieron locos, los quiero, manténganse a salvo y recuerden que no se trata de dónde son, sino de cuántas coronas pueden tomar mientras comen puré de arvejas”, manifestó.

Este caso tuvo una particular interpretación en nuestro país, ya que muchos usuarios encontraron un parecido en la foto posteada por el vocalista con el actor Mariano Martínez. Para muestra un botón, “igualitos”, apuntó un twittero. Sin embargo, no faltaron quiénes aprovecharan el paralelismo para hacer un poco de humor. “Tiene algo eh, si no me equivoco el mismo iPhone”, comentó otro.

Los usuarios de Twitter argentinos no tardaron en detectar un parecido con Mariano Martínez.

Retomando su costado fútbolero, es un declarado hincha y fanático del Manchester City. Recientemente, en el cierre del mercado invernal europeo, el club contrató a la estrella del Aston Villa, Jack Grealish, uno de los mejores jugadores de la Premier League. Evidentemente molesto por el monto que los “ciudadanos” debieron desembolsar para hacerse con sus servicios, 100 millones de libras, tuitió lo siguiente: "100 malditos millones de libras(…)Si ese es el caso, Foden debe valer más de 500 millones".