Un periodista de investigación ruso fue puesto este martes en libertad luego de que autoridades rusas le retiraran cargos de tenencia de drogas en una marcha atrás de los organismos de seguridad de Rusia tras una clamor popular sin precedentes.



"Pienso proseguir mis investigaciones. Espero que nadie se encuentre en un futuro en la misma situación que yo", comentó Ivan Golunov tras su excarcelación, que llegó antes de una manifestación convocada para este miércoles en Moscú para protestar contra su detención.



Golunov fue recibido a su salida del edificio del Ministerio del Interior por decenas de periodistas y activistas, que no dejaron de corear su nombre, que se ha convertido en los últimos días en un símbolo de la resistencia contra la arbitrariedad policial.



"Todas las acusaciones han sido retiradas", declaró el ministro del Interior, Vladimir Kolokoltsev, en un comunicado sobre el periodista del diario digital Meduza, uno de los más críticos con el Kremlin y el presidente Vladimir Putin.



Las palabras del ministro tomaron por sorpresa a los moscovitas, muchos de los cuales habían expresado en redes sociales su intención de participar este miércoles en la marcha no autorizada por la liberación del reportero, de 36 años.



Kolokoltsev subrayó que el caso penal contra el periodista, conocido por sus reportajes sobre la corrupción entre los altos funcionarios moscovitas, quedaba cerrado por "falta de pruebas" de su culpabilidad.



Informó además de que los agentes implicados en el arresto del informador han sido temporalmente "apartados" de sus funciones, informó la agencia de noticias EFE.



Asimismo anunció que pedirá al presidente Putin el cese de los altos cargos policiales involucrados en el caso, entre los que mencionó a dos generales.



En un gesto sin precedentes en la historia reciente de este país, tres grandes diarios rusos abrieron este lunes con la misma portada en defensa del periodista detenido, mientras otros actos de solidaridad con el informador se sucedían en decenas de medios regionales y nacionales por todo el país.



Golunov fue detenido en Moscú el 6 de junio, después de que la policía supuestamente hallara drogas en su mochila y su domicilio. Dos días después, un tribunal moscovita decretó arresto domiciliario para el informador, que tras su detención denunció haber recibido una paliza y permanecido 16 horas incomunicado.



No obstante, los investigadores no hallaron las huellas del periodista en las pruebas recabadas en su vivienda y tampoco se pudo demostrar la presencia de estupefacientes en los análisis de orina y de las uñas realizados a Golunov, quien acusó a los agentes de haberle colocado la droga.



"Lloro de alegría. Entendemos perfectamente que esto ha sido posible gracias a los esfuerzos de miles de personas", declaró la directora general de Meduza, Galina Timchenko.



La persecución penal de Golunov desató numerosas críticas de activistas en el país y de organizaciones internacionales fuera de Rusia, como Amnistía Internacional y organismos como el Consejo de Europa.



Rusia ocupa en la actualidad el lugar 149 en la clasificación de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras, de un total de 180 países que participan en este índice anual, tras caer un puesto debido a las presiones a la prensa independiente.