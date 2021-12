Los haters están por todas partes y sus discursos de odio y discriminación inundan las redes sociales de todo el mundo. En este caso, un joven salió al cruce de todos aquellos “trolls” que lo discriminan, insultan y hacían bullying al decirle que no creían que una chica como su novia pudiera estar genuinamente enamorada de él, debido a su sobrepeso.

Se trata de George Keywood, un hombre que apareció en ocasiones en la comedia de situación (sitcom) "People Just Do Nothing", una producción de la televisora británica BBC, y de su esposa influencer Sienna Keera, quienes, a menudo, comparten su relación en TikTok (@siennakeera), donde ya tienen más de 450.000 seguidores.

Los dos influencers contaron que Sienna, de Australia, se mudó al Reino Unido para estar con George después de conocerse en Instagram. Tras un tiempo, tuvieron una hija, llamada Olive.

Mientras que Sienna muestra su cuerpo con ropa de marca, George, quien no se avergüenza de mostrar su cuerpo, a menudo aparece sin remera en sus videos de TikTok y es allí donde muchos seguidores le hacen bullying. En tanto, los haters remarcan la diferencia de peso entre los dos y, de manera discriminadora y muy cruelmente les comentaron que no creen que Sienna pueda amar a George o que su amor sea genuino.

Sus videos reciben millones de visitas todos los días y, lamentablemente, estuvieron plagados de comentarios de odio, tales como los que afirman que Sienna es una “cazafortunas” y que él "la pegó" al estar con Sienna.

En un clip de TikTok, un usuario dijo que George era un “hombre afortunado”, y agregó: "Las posibilidades de encontrar una mujer tan bonita como ella, a la que le gusten los hombres gordos, son una en un millón... y estoy hablando por experiencia”.

Tras los terribles comentarios que le escribieron, George respondió a todos con un corajudo video. "Así que quería responder a esta pregunta porque hay una entre mil millones de personas gordas como yo que aparentemente pueden tener chicas como Sienna. Es un mundo triste, ¿no?", comentó George, quien continuó: "Es una rareza. Le gustan los chicos gordos. Eso es lo suyo, ¡y por eso está conmigo!”, aseveró George sobre el amor incondicional de su novia.

Asimismo, George, contó: “Es cierto, ella es una entre mil millones y nosotros somos uno entre mil millones. ¡Pero eso es lo que nos hace únicos y por eso la gente nos odia!" “Soy un hombre muy afortunado, ¡a diferencia de todos estos tipos celosos!”, remató.

