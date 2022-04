A mas de un mes del comienzo de la Guerra entre Rusia y Ucrania, de pronto las cosas dieron un giro inesperado. Resulta que ahora son los propios funcionarios rusos quienes acusan a su vecino de invadir su territorio y de bombardear un depósito de petróleo. Sin embargo, desde Estados Unidos desconfían del origen del ataque.

En las últimas horas, el gobernador de la región rusa de Belgorod aseguró que este ataque aéreo dejó al menos dos personas heridas. En adición, Dmotry Peskov, portavoz del Kremlin, indicó que estas informaciones podrían dañar los intentos de alcanzar la paz entre ambos países. Recordemos que habían reiniciado conversaciones en los últimos días para bajar tensiones.

“Ciertamente, esto no es algo que pueda percibirse como una creación de condiciones cómodas para la continuación de las conversaciones”, expresó Peskov, según compartió Associated Press.

El supuesto ataque de Ucrania a Rusia tuvo lugar en la región de Belgorod.

Además, y en cuanto a la mencionada agencia de noticias, no pudo confirmar el origen del ataque al depósito de petróleo. En caso de confirmarse que los autores fueron militares ucranianos, se trataría de la primera incursión de Ucrania en suelo ruso.

En adición, la BBC informó que “la ciudad de 370.000 habitantes se encuentra justo al norte de la segunda ciudad de Ucrania, Kharkiv, que ha sido fuertemente bombardeada por la artillería rusa y permanece rodeada por las fuerzas rusas”.

Así Ucrania habría bombardeado Rusia

“El gobernador Gladkov dijo en un mensaje de Telegram 'hubo un incendio en el depósito de petróleo debido a un ataque aéreo llevado a cabo por dos helicópteros del ejército ucraniano, que entraron en territorio ruso a baja altura'. 'Nadie murió'”, agregó.

.

A pesar de las declaraciones de Peskov, dentro del gobierno ruso tampoco hay una única versión. “El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que no podía confirmar ni negar los informes sobre la participación de Ucrania en el ataque porque no tenía información militar. El Ministerio de Defensa de Ucrania y el personal general no respondieron a las solicitudes de comentarios”, manifestó Reuters.

Solo unas horas después de que se publicaran estas informaciones, el Pentágono mostró su escepticismo. Tampoco se compraron el informe que indicaba que Rusia reduciría su hostilidad hacia Kiev. “Nadie debería engañarse con la afirmación ahora reciente del Kremlin de que de repente reducirá los ataques militares cerca de Kiev, o cualquier informe de que retirará todas sus fuerzas. Ha habido muchos reportajes hoy sobre retiros y decisiones rusas, y creo que es muy importante que pongamos un poco en contexto”, señaló John Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa.