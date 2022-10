Ocurrió en España. El dueño de un auto BMW causó la indignación de millones de usuarios en las redes sociales debido a que se hizo viral por grabarse mientras conducía a 300 kilómetros por hora en plena avenida. Asimismo, se destacó que el objetivo de la irregular y peligrosa maniobra vial fue alcanzar el tren que se trasladaba en paralelo a la calle donde transitaba.

Está muy que claro que las normas de tránsito están para ser cumplidas no solo por una cuestión legal, sino más que nada para garantizar la seguridad tanto de los conductores y peatones. Actualmente, gracias a las cámaras y los celulares, muchos de los comportamientos anómalos que realizan las personas quedan capturadas y no tardan en salir a la luz para generar conciencia de las acciones que no se deben realizar por el bien de todos.

Pese a las campañas de concientización que se hacen desde distintas organizaciones, las imprudencias al volante son cada vez más comunes dentro de las redes sociales y en muchos casos, usuarios ponen la integridad de terceros y hasta sus propias vidas en peligro para tener más "Me gusta" o conquistar nuevos seguidores. En esta oportunidad, un vídeo totalmente imprudente causó un gran número de críticas.

Grabó la infracción que realizó y se hizo viral.

Un auto a 300 kilómetros por hora

La conocida cuenta Social Drive (@SocialDrive_es) sube diariamente distintas imágenes que muestran infracciones o incidentes viales que realizan distintos conductores al rededor del mundo y deja en evidencia la falta de respeto que hay de las leyes vigentes. En esta oportunidad, publicaron un polémico video en donde se puede ver como un hombre manejó a alta velocidad por un insólito motivo.

En el posteo compartido se puede distinguir como un hombre, propietario de un auto de la línea importada BMW, supera los 300 kilómetros por hora en medio de una carrera para superar un tren rápido que recorre distintas localidades de España. Como si fuera poca la gravedad de la infracción, el automovilista se muestra felizmente mientras se graba el mismo haciendo "la competencia".

A lo largo del corto, se puede ver como el dueño del vehículo pisa el acelerador a fondo y por ende el kilometraje asciendo rápidamente hasta sobrepasar a la locomotora. Todo el hecho fue publicado después en las redes sociales y allí se encontró con la crítica de decenas de seguidores. "Está prohibido adelantar por la derecha, pone en peligro al tren" sostuvo un hombre. "A casi a 300 km/h tendría que ir a la prisión más cercana y lo debería poner un juez" comentó otro cibernauta.