Tras la detención de dos ciudadanos rusos acusados de envenenar al ex espía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia el 4 de marzo pasado en Salisbury, sudoeste de Inglaterra, el secretario de Estado británico de Seguridad, Ben Wallace, aseguró que Londres considera a Vladimir Putin como el responsable del ataque.

"En última instancia lo es en la medida en que es el presidente de la Federación de Rusia y su gobierno controla, financia y dirige la inteligencia militar a través del ministerio de Defensa”, afirmó Wallace en declaraciones a la emisora Radio 4 de la BBC

"No creo que nadie pueda decir que el señor Putin no tiene el control de su Estado (...) Y el GRU no es, sin ningún tipo de duda, independiente del Estado. Está ligado, vinculado tanto a altos responsables rusos como al ministro de Defensa, y a través de ellos al Kremlin y a la oficina del presidente”.

Desde Moscú, en tanto, la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, aseguró desconocer quiénes son Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, los ciudadanos apresados, y denunció una “manipulación de la información”. "Los nombres y las fotografías que fueron publicadas en los medios no nos dicen nada”, declaró a la agencia de noticias pública rusa TASS.

El caso Skripal desató una grave crisis diplomática entre Moscú y los países occidentales que dio lugar a expulsiones cruzadas de diplomáticos. Hospitalizados en estado crítico, Serguéi y Yulia Skripal lograron sobrevivir tras permanecer varias semanas en tratamiento intensivo en un hospital.

El Reino Unido y Rusia se verán las caras este jueves en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que ha pedido Londres para denunciar los envenenamientos con Novichok, un tipo de agente nervioso fabricado por el Estado ruso en la década de los años 80, aunque ahora lo poseen también otros países.