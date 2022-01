¿Quiénes son los mejores jugadores de NBA en la historia? La liga arrancó una nueva temporada con la misma promesa: llevar a la cancha a los mejores talentos del baloncesto de todo el mundo. Si estás interesado en jugar en una casa de apuestas deportivas en Colombia, es necesario que tengas muy presentes los pronósticos del campeonato.

Los favoritos actualmente son los Brooklyn Nets con Kevin Durant y el regreso de los Golden State Warriors de Stephen Curry. Aunque son dos de los jugadores más determinantes de la liga, no son los únicos. En las duelas de la NBA hemos visto a los mejores de la historia, recordemos algunos nombres.

7. El mítico #33 del Boston Garden: Larry Bird

“Larry Legend” es uno de los jugadores más famosos en la historia del baloncesto. La razón es muy simple: nadie ha logrado destacar como un anotador tan letal ni con tanta garra como él. Vistiendo la camiseta de los Boston Celtics ganó tres campeonatos, pero es considerado el mejor jugador de la década de los ochenta.

6. La muralla humana: Shaquille O’Neal

Cuando hablamos de jugadores dominantes en la NBA, es imposible no mencionar a Shaq. Con 2,16 metros y 147 kilogramos era un jugador simplemente imparable. Pero ese físico imponente no significaba que perdiera habilidad con el balón. Los rivales podían prever los movimientos de Shaq, pero de todas maneras no podían detenerlo.

5. La leyenda de ‘Black Mamba’: Kobe Bryant

Kobe es una de las más grandes estrellas de la NBA no sólo por su increíble talento en la cancha, también por su liderazgo e impacto cultural. Jugó 20 temporadas con los Lakers, ganando cinco títulos que proyectaron a la franquicia en los dosmiles. La ciudad de Los Ángeles se revolucionó en cuanto explotó su talento, a tal grado que miles de aficionados lloraron su muerte en 2020.

4. El novato que llegó para ser campeón: Magic Johnson

Earvin "Magic" Johnson cambió la historia de la NBA en cuanto debutó en la liga. Entregó resultados inmediatamente: en su primera temporada fue fundamental para ganar el primer título de los Lakers en más de una década. Durante su carrera jugó en todas las posiciones: base, escolta, ala, pívot y alero. ¿El resultado? 5 campeonatos.

3. El máximo anotador en la historia: Kareem Abdul-Jabbar

Para hablar sobre Kareem Abdul-Jabbar solo es necesario mencionar sus números: durante 20 años de carrera registró 38,387 puntos, el máximo anotador de todos los tiempos. Además tiene el récord por 17,440 rebotes y 3,189 tapones. ¿Un dato más? Es el jugador que más veces ha sido premiado como MVP de la temporada, con 6 trofeos.

2. El rey en la duela: LeBron James

Además de su irrefutable talento para jugar baloncesto, LeBron James ha sabido posicionarse como el ídolo de su época.

Desde sus primeros años con los Cleveland Cavaliers y su polémica salida, los reflectores estaban puestos en él. Los éxitos llegaron con los 2 campeonatos al hilo que ganó con el Miami Heat… pero la historia no termina ahí.

En 2014 regresó a Cleveland con el firme propósito de reconquistar a la afición. No fue fácil pero consiguió el título de la NBA para una ciudad acostumbrada a los fracasos. Su último as bajo la manga fue el pase a los Lakers ganando el campeonato en su segunda temporada. Mientras tanto, estaba filmando la esperada secuela de Space Jam.

1. Un talento de otro planeta: Michael Jordan

No se necesitan explicaciones sobre por qué Michael Jordan es considerado el mejor jugador de baloncesto en la historia. Lideró a los Chicago Bulls para ganar tres campeonatos seguidos, se retiró para jugar béisbol y luego volvió para llevarse otros tres títulos al hilo.

Es popularmente conocido que Michael prácticamente se obsesionó con el triunfo, dedicó todo su esfuerzo para lograrlo e incluso convenció a sus compañeros de que podían ser mucho mejores. Como consecuencia, la cultura del baloncesto en todo el mundo tiene su influencia.

Ya conoces a los mejores jugadores de NBA en la historia, pero la leyenda se sigue escribiendo. Cada temporada, la liga hace vibrar a millones de fanáticos con jugadas increíbles del deporte ráfaga.