En los últimos años la armada de Estados Unidos confirmó la veracidad de varios videos en los que fueron captados OVNIs. Incluso una de las últimas decisiones de Donal Trump como presidente fue pedir al Pentágono que diera a conocer toda la información que había recolectado sobre los objetos voladores no identificados.

Pero el tema volvió a cobrar relevancia esta semana luego que Sean Cahill , quien se desempeñó en el pasado como responsable de armas del portaaviones de la marina estadounidense, reveló que presenció un avistamiento.

Lo que nadie esperaba es que otro ex presidente, Barack Obama, también reafirme la veracidad de las imágenes: "No sabes sabemos qué son y no podemos explicar cómo se mueven", afirmó.

Fue durante su visita al programa "The Late Show with James Corden”, de la cadena CBS, el pasado martes. La charla con el popular conductor comenzó en tono bromista, pero luego se puso seria.

“Lo que es cierto, y de hecho estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son”, dijo en referencia a los videos de los UFOs.

“No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria. No tenían un patrón fácilmente explicable. Por eso creo que la gente todavía se lo toma en serio, tratando de investigar y averiguar qué es eso”, agregó.

Obama reveló que ya había sentido curiosidad por los programas de investigación del gobierno de Estados Unidos sobre formas de vida extraterrestre cuando fue elegido presidente en 2008.

Además, se rió de los rumores sobre la existencia de un laboratorio secreto al estilo de Roswell donde se guardaban especímenes alienígenas. “Mira, la verdad es que cuando llegué al cargo pregunté: ‘¿Hay algún laboratorio en algún lugar donde guardemos las muestras alienígenas y las naves espaciales?’ Hicieron un poco de investigación… y la respuesta fue ‘no’”, sostuvo entre risas.

Barack Obama hablando sobre los UFOs

Los videos publicados por la armada

Los comentarios de Obama se producen días después de que se publicara un video de julio de 2019 que muestra un zumbido de OVNIs en un barco estadounidense cerca de San Diego antes de sumergirse bajo el agua.

La vocera del Departmento de Defensa, Susan Gough, confirmó al portal de noticias The Debrief que el video fue efectivamente tomado por la milicia: "Puedo confirmar que el video fue grabado por el personal de la Armada y que el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos no Identificados (UAPTF, por sus siglas en inglés) lo incluyó en sus investigaciones en curso".

La Marina de los Estados Unidos ya había confirmado la legitimidad de videos captados por aviones de combate rastreando objetos no identificados, algunos de los cuales se movieron de maneras que los expertos en aeronáutica no pueden explicar.

En abril pasado, el Pentágono lanzó tres videos de UAP tomados en 2004 y 2015 que incluían audio de pilotos asombrados por la velocidad de los objetos que estaban viendo. “¡Mira esa cosa, amigo!”, dijo un piloto. “¡Está rotando!”, agregó.

El mes pasado, el exdirector de inteligencia de Trump, John Ratcliffe, habló sobre el contenido de un nuevo informe del Pentágono y adelantó que el documento incluiría avistamientos desconocidos de “todo el mundo”. “Francamente, hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos”, dijo.

La publicación de las imágenes despertó el interés federal en investigar a los UFOs. En agosto del 2020, el Departamento de Defensa creó un grupo de trabajo especial tras la presión de los legisladores del Congreso. En diciembre, el Congreso aprobó su proyecto de ley de financiación del gobierno que incluía una directiva para el director de inteligencia nacional y el secretario de defensa para publicar un informe en seis meses.

La iniciativa continuó con la administración de Joe Biden y si todo sigue según lo previsto, el informe saldrá a la luz en las primeras semanas de junio.