“Mi querido Charlie” (“Charlie is my darling”): con estas palabras los Rolling Stones le rindieron homenaje a Charlie Whatts, su histórico baterista fallecido a fines de agosto pasado. La frase apareció escrita en el cielo en el tráiler de 25 segundos de “Living in the Heart of Love”, su nueva canción. Mirá el vídeo.

El homenaje fue incluido en este nuevo material de estudio que se dio a conocer en agosto estará y el cual es una de las novedades en la reedición del álbum Tattoo you, el cual será lanzado el próximo 22 de octubre con motivo del cuarenta aniversario del mítico disco.

En el adelanto de su nuevo vídeoclip de 25 segundos y que se publicó este martes, se ven imágenes antiguas de conciertos de la banda británica, con algunos primeros planos del baterista intercaladas con planos de una discoteca en la que dos chicas se conocen mientras bailan este nuevo tema.

.

Hacia el final del traíler se puede observar a las jóvenes besándose en una azotea de París con una imagen de fondo de la iglesia del Sagrado Corazón, mientras aparece en el cielo la frase manuscrita “Charlie is my darling”.

Este recordatorio hacia Whatts, en la primera muestra de agradecimiento de la histórica banda británica intregrada por: Mick Jagger, Keith Richards y Roonie Woods, quienes no pudieron viajar a Gran Bretaña para estar presentes en el velorio de su amigo y compañero de tantos años debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.

.

Es por ello que en su momento se despidieron a través de las redes sociales y adelantaron que a lo largo de su nueva gira por los Estados Unidos habrían una serie de homenajes hacia el músico que se unió a la banda en 1963. A quien se lo recuerda en la intimidad como una persona de perfil bajo, callada, amable y amante de los trajes a medida.

Primer show de los Rolling Stones sin Charlie Whatts

Este lunes, Los Rolling Stones dieron un recital privado para 300 personas en el estadio Gillette del país norteamericano. Durante esa noche se vivieron momentos emotivos en donde no sólo le dedicaron el concierto a su amigo Whatts, sino que también fue la primera presentación del nuevo baterista del grupo Steve Jordan.

Además, estrenaron en vivo “Troubles a-Comin‘” y “Living in a Ghost World”, nuevas canciones del nuevo álbum. Esta presentación fue una buena preparación para la gira No Filter de 2021. la cual comenzará el domingo próximo por la noche en el Dome del America’s Center en St. Louis, Missouri.

.

En ese recital megraprivado, el grupo tocó 14 canciones y Mick Jagger le dedicó en nombre de toda la banda unas sentidas palabras a Charlie Whatts. De hecho, enfatizó que era “una noche un poco conmovedora" para todos.

“Esta es nuestra primera gira en 59 años que hemos hecho sin nuestro encantador Charlie Watts. Todos extrañamos mucho a Charlie. Lo extrañamos como banda. Lo extrañamos como amigos, abajo y arriba del escenario. Tenemos tantos recuerdos de Charlie. Estoy seguro de que algunos de ustedes que nos vieron antes también tienen recuerdos de Charlie. Espero que lo recuerden como nosotros. Nos gustaría dedicarle este show a él“. expresó Jagger a la multitud al principio del show.

Por úlitmo, el nuevo álbum Tattoo you, reeditado del lanzado el 24 de agosto de 1981, incluye clásicos atemporales como “Hang Fire”, “Waiting On A Friend” (con la participación del saxofonista jazz Sonny Rollins) y el tema que abre el disco, uno de los sellos del grupo desde entonces, “Start Me Up”.