Los Simpson, cuyo estreno ocurrió en 1989, demostró a lo largo del tiempo que en ciertos aspectos tenía la bola de cristal. De manera inexplicable, ciertos hechos que ocurriendo en sus más de 30 temporadas, se materializaron en la realidad. Alguno diría, “una cosa de locos”.

A lo largo de los años, Los Simpson se han adelantado a muchas situaciones.

En esta oportunidad, la erupción del volcán en España tampoco se salvó de las predicciones futuristas de la creación de Matt Groening. Esta situación, como no podía ser de otra manera, fue advertida por los usuarios de Twitter y se volvió viral.

Una nueva premonición de Los Simpson

Resulta que una cuenta posteó una imagen de lo que pareciera ser de la isla de La Palma, donde se ve a una reportera rubia, con los labios pintados de rosa y un pañuelo, cubriendo la situación geológica para algún medio de comunicación.

Lo curioso es que la propia serie también había mostrado en uno de sus capítulos, a una mujer con unas características fisionómicas similares. En lo único que no aceptaron fue en el color del vestuario.

Al momento de escribir esta nota, la publicación cuenta con 122 mil “me gusta”, casi 18 mil retuits y 763 comentarios. Entre estos últimos, podemos destacar los siguientes: “Son la misma persona, que miedo”, “lo hicieron de nuevo”, “aciertan todo”, “esto ya me asusta”, “necesito que me verifiquen ese capítulo, estoy flipando”, “¿por qué no hablan de esto en las noticias?”, “Los Simpson siguen siendo un referentes para prevenir el futuro, ¿sus creadores tenían la bola de cristal?”.

Además de esto, hay otras predicciones recientes que pusieron a pensar a más de uno. Por ejemplo, en el capítulo “Bart to the Future”, emitido en el año 2000, Homero viaja al futuro y se encuentra con Lisa como presidente de los Estados Unidos. ¿Lo curioso? ella menciona que su antecesor había sido nadie menos que Donald Trump, quien solo 17 años después ocuparía el Salón Oval. “Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del Presidente Trump”, expresó el personaje en lo que pareciera ser una reunión con parte de su gabinete.

Así Los Simpson predijeron al "presidente Trump"