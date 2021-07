Un nuevo estudio realizado en China advirtió que los anticuerpos de la vacuna Sinovac Biotech contra el coronavirus se reducen en seis meses tras la aplicación de la segunda dosis en la mayoría de los casos. Desde que inició la pandemia por Covid-19 se registraron más de 194 millones de casos y más de 4.16 muertes por este virus.

Estos primeros resultados se realizaron en base al análisis de sangre de adultos sin patologías de entre 18 y 59 años. Según informó la agencia de noticias Reuters, las personas recibieron ambas dosis de la vacuna Sinovac.

El estudio fue realizado por investigadores de las autoridades de control de enfermedades en Jiangsu, junto a otros expertos de Sinovac e instituciones chinas.

Los vacunados recibieron las dosis correspondientes con dos o cuatro semanas de diferencia. Del primer grupo el 16,9 por ciento y del segundo sólo el 35,2 por ciento aún tenían anticuerpos neutralizantes por encima del nivel umbral que se detecta seis meses después de la segunda inmunización.

Sin embargo, los investigadores aún no dejaron del todo claro cómo esto afecta la disminución de anticuerpos en la efectividad de la vacuna proveniente de China, ya que aún no determinaron el nivel para medir la respuesta inmunitaria al coronavirus con Sinovac. Por lo tanto, para definir la protección contra la enfermedad no sólo debe basarse en la cantidada de anticuerpos que puede generar.

Otros datos a tener en cuenta es que las muestras de las personas que fueron vacunadas con una tercera dosis de Sinovac tuvieron un aumento de entre 3 y 5 veces de anticuerpos 28 días después.

El portavoz del laboratorio chino Liu Peicheng no descartaron la posibilidad de aplicar una tercera dosis para desarrollar una inmunidad contra la variante Delta.

¿Qué países aplican la vacuna Sinovac?

México

El Salvador

República Dominicana

Colombia

Ecuador

Brasil

Chile

Túnez

