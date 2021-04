Dos hombres fueron detenidos tras golpear y apuñalar 18 veces a un perro callejero en México gracias al video difundido por una organización contra el maltrato animal.

Ocurrió en el municipio de Zumpango, donde un padre y su hijo atacaron a "Negro", un perro del barrio que suele acompañar a los vigilantes nocturnos de la zona.

La asociación defensora de derechos de animales Mundo Patitas aportó la grabacación de la agresión para denunciar a los hombres.

Tras la brutal agresión, el animal fue trasladado a una veterinaria donde los atendieron y quedó internado. Cuando Negro se recupere, lo darán en adopción responsable.

Además, dos guardias que lo protegieron con su propio cuerpo también recibieron atención médica.

En el video que compartieron se puede ver que los dos hombres agredieron durante cinco minutos al perro.

Tras la intervención de los vigilantes, vecinos llamaron a las autoridades municipales, quienes se negaron a detener a los individuos.

A raíz de ello, Mundo Patitas recurrió a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México para impulsar una denuncia ante la Fiscalía por el delito de maltrato animal la cual derivó en la detenciones de Jorge “N”., y Alejandro “N”.

“Ellos sacaron a pasear a sus perros, y los canes se acercaron a Negro. Él les gruñó o los agredió. Entonces, estos sujetos metieron a sus perros en su casa, y salieron armados con cuchillos", contó la directora de la asociación.

“No es agresivo en lo absoluto. Se lleva muy bien con otros perros, lo que me hace pensar que ya tenían rencillas entre ellos. Es tan noble que incluso en el video lo apuñalan y no se defiende. No hace por morder ni nada. Es un grandullón bonachón. Se deja manipular muy bien por los doctores aún con su dolor y molestia”, agregó.

