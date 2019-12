Por Alicia Barios

Buscan embarrar la cancha. En algunos hay preocupación, casi furia manifiesta, por el acercamiento del presidente Alberto Fernández y su actual administración con la jerarquía eclesiástica. Se trata de minimizar los gestos de buena fe a través de voceros ocasionales, medios, periodistas y cualquiera que se preste a colaborar.

La misa por la unidad de Luján, el discurso presidencial que citó en reiteradas oportunidades al "querido Papa", son difíciles de digerir para algunos.

De pronto se magnificó desde portales, noticieros, voces, la resolución ministerial de aprobar el protocolo del aborto. Justo en el momento, casi simultáneo, en el cual la primera dama Fabiola Yáñez le estaba entregando a Su Santidad, en Roma, el cáliz con el cual se repartió la comunión en la misa de Luján.

Llegaron a firmar con nombre propio que el protocolo había salido, suavizado, tras las reuniones de obispos con allegados al gobierno. Algo así como que fue de común acuerdo "negociado". Una maldad sin gloria. Mentira de patas cortas.

Para la Iglesia argentina la misa en Luján fue un logro de toda la comunidad nacional, no fue a cambio de que la ley del aborto no saliera o el protocolo no se restituyera. Al tiempo que el pensamiento que el cuerpo de la Iglesia tiene sobre el aborto es histórico e innegociable. Los fieles, los gobiernos, saben cuáles son los valores absolutos y permanentes para la Iglesia.

En favor de sus fieles, no va a dejar de expresarlo en todas las coyunturas, pasadas, presentes y futuras. En otras palabras: está a favor de la vida desde la concepción. Y esto -reitero- no se negocia.

El obispo de la Comisión de la Salud del Episcopado, Alberto Bochatey, se pronunció al respecto y apreció: "Es peor que la ley que quisieron promulgar en 2018, que lo aceptaba desde los 14 años". Se explayó largo y tendido acerca del tema. Hay que entender que monseñor Bochatey dio su mirada particular acerca de la cuestión. No es un pronunciamiento de la Comisión Ejecutiva.