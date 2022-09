La luchadora australiana Tai Emery se hizo viral en las redes sociales después de celebrar su triunfo en una pelea realizada en Tailandia por el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), un deporte de combate similar al boxeo en el que no se utilizan guantes para practicarlo.

El motivo de la repercusión fue que decidió hacer topless. Según la protagonista, sus seguidores de Instagram pasaron de 45 mil a 126 mil y su cuenta de OnlyFans pasó de "40 suscriptores a más de 2500" después del festejo. En su perfil ella publica el contenido que genera y sus suscriptores lo compran.

La modelo de 35 años creó su usuario de OnlyFans durante la pandemia por la Covid-19 y aseguró que la ayudó a "sobrevivir" mientras vivía en una jungla de Tailandia y no tenía ingresos por no poder competir en el ámbito deportivo. Cobra 10 dólares al mes para acceder a su contenido y llegaba a tener ingresos de hasta 400 dólares. Sin embargo, ahora alcanza los 25 mil.

Qué dijo Tai Emery después de festejar su triunfo en topless

"Honestamente, mi personalidad es un poco loca, salvaje y libre, y creo que, por lo general, no hay nada más liberador que salir y decir 'ah, muestren las tetas'", sostuvo Emery luego de realizar su primer combate en el BKFC y donde se enfrentó ante Rung-Arun Khunchai.

"Literalmente noqueé a esta chica, me alejé como si todavía estuviera en cámara lenta y pensé: ¿por qué no hacer eso?", recordó. Además, como no tuvo ningún problema con las autoridades de la competencia por lo que hizo, repetirá su forma de accionar en las próximas oportunidades: "Con seguridad lo haré".

"Ha sido súper positivo. Todo el mundo se siente liberado por este mínimo acto y creo que es realmente genial porque la gente sintió la vibra positiva", detalló. "Fue súper impulsivo, pero también soy alguien a quien le gusta decir cosas que son un poco vulgares o groseras solo para irritar un poco a la gente. Realmente disfruto decir cosas incómodas para hacer que la gente se ría o se estremezca", agregó Emery.

Antes de formar parte del BKFC, la luchadora pasó por otras disciplinas como Legends Football League o Lingerie Football League, una competencia estadounidense en la que las deportistas juegan al fútbol americano en ropa interior.

Además, no fue la única que disfrutó que su acción se haga viral, ya que la propia organización lo utilizó como imagen promocional. "BKFCThailand3 tuvo un día de campo promocionándola en las redes sociales, y el jefe de BKFC, David Feldman, dio el sello de aprobación", explicó la modelo.