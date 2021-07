El domingo pasado trascendió en medios mexicanos que Luis Miguel fue intervenido de urgencia en California tras sufrir una estrepitosa caída. El cantante cayó sobre su hombro, sufriendo una fractura en la extremidad que requirió su internación. El accidente habría ocurrido el 27 de mayo, pero la información no se hizo pública hasta hace pocos días.

El cantante se encontraba en un hotel de la ciudad de Los Ángeles cuando sufrió la caída, y testigos afirmaron que al ser atendido por los servicios de urgencia, "el Sol" no pudo contener el llanto y los gritos frente al dolor.

Rumores ubicaban al cantante en la clínica Aqua de Acapulco para su recuperación, pero el periodista Raúl de Molina confirmó a través del canal televisivo Univisión que Luis Miguel se está recuperando en un hotel estadounidense.

Aparentemente, el intérprete de La Incondicional fue primero internado en una clínica de Santa Mónica donde recibió primeros auxilios, pero tras conocer que la historia de su caída podría llegar a los tabloides solicitó el alta voluntaria y se retiró al hotel para recuperarse lejos de las cámaras.

“Está hospedado en un hotel de Los Ángeles, en Beverly Hills, donde van muchísimas celebridades y sobre todo presidentes. Ahí está hospedado Luis Miguel y ahí se está recuperando” mencionó en comunicador en el canal de entretenimiento.

El cantante mantiene su vida privada cuidadosamente lejos del ojo público.

De Molina también aseguró que la recuperación del cantate está siendo exitosa, pero aún no se conoce toda la verdad detrás del incidente: "No sabemos con exactitud los detalles de cómo se lesionó el hombro, pero sí tuvo que ir al hospital y ahí está en una suite en la que obviamente no puede entrar nadie", resaltó el periodista.

Luis Miguel y su lucha con el coronavirus

Otra razón que podría haber alejado a Luis Miguel de los hospitales es su terrible miedo al Covid. La revista Tv Notas afirmó que el cantante procura evitar a toda costa el virus, solo entrando en contacto con su servicio de seguridad, por temor a que dañe sus pulmones y lo deje incapaz de cantar:

El Sol volvió a los escenarios tras el éxito de su serie en Netflix.

“Desarrolló un miedo muy grande a enfermarse, una paranoia sumamente profunda; piensa que si le da la COVID, por la afectación pulmonar que provoca, no podría volver a cantar... cree que si enferma, su estado podría ser grave y no sobrevivir”, afirmó una fuente cercana al cantante a través del medio.

El mexicano había vuelto a los escenarios tras el éxito de la serie de Netflix enfocada en su vida, pero la falta de entusiasmo frente a la segunda temporada lo habría desalentado, informa la revista.