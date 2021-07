El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva pidió este martes al mandatario Jair Bolsonaro que deje de ser "estúpido", al tiempo que se manifestó confiado en que el dirigente derechista no será elegido en las elecciones del año próximo.



"Ahora Bolsonaro dice que si es derrotado en las elecciones no entregará la banda presidencial… Bolsonaro, pare de ser bruto, pare de ser estúpido; nadie quiere que le entregues la banda, esté tranquilo que el pueblo nombrará a un nuevo presidente en 2022, y no será usted", afirmó Lula en Twitter.



En los últimos días el actual mandatario cuestionó la fiabilidad del sistema de voto electrónico, que se usa en Brasil sin problemas desde hace décadas y que le dio la victoria en los comicios de 2018.

con el actual sistema porque, según él, sería sinónimo de "fraude"."Bolsonaro, en lugar de decir tonterías sobre el voto impreso, debería hablar de cómo va a generar empleos, de cómo va a poner comida en la mesa de la gente. El voto impreso es una justificación para alguien que no tiene nada que decirle a la gente", arremetió Lula en redes sociales.

Tradicionalmente, el traspaso de poderes se da en Brasil cuando en la toma de posesión el presidente saliente le entrega la banda presidencial al electo, cosa que Bolsonaro avisó que no hará "si hay fraude".El ex presidente, a pesar de que aún no confirmó de forma oficial su candidatura.