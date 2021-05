La trágica muerte del cantante MC Kevin ha conmocionado al mundo del espectáculo. El pasado domingo, el cantante brasileño cayó desde el quinto piso de un hotel en Rio de Janeiro y no precisamente por querer imitar el famoso "clavado" de Charly García. Tras la escena había varios factores escondidos: drogas, alcohol, y una amante escondida en la habitación.

Según dos testigos, el artista habría intentado escapar del cuarto 502 donde había tenido relaciones sexuales con la modelo, Bianca Domínguez, para evitar que su esposa lo descubra. La mujer dijo que cobró 380 dólares por el encuentro sexual, del que también formó parte un amigo del cantante la noche en que ocurrió la tragedia.

"Fui a hacer mi trabajo y después iba a volver a mi hotel. Acordamos 2.000 reales (380 dólares), ellos se acercaron a mí, no los fui a buscar yo. Ahora me están juzgando en todos los sentidos. También soy una persona y estoy traumatizada por lo que vi”, relató para el medio Record.

También manifestó unas palabras en su cuenta de Instagram: "¡No sirve de nada presionarme! Lo haré a su debido tiempo. Ya di mi testimonio a la policía y mi conciencia está tranquila ¡Lamento profundamente su muerte y pido muchas oraciones!".

¿Quién es Bianca Domínguez?

La joven tiene 26 años y nació en Sorocaba, interior de Sao Paulo. En su cuenta de Instagram no tiene muchos seguidores ni "Me Gusta", pero se describe como modelo de fitness y tiene múltiples fotos en la playa, gimnasio y en viajes a lugares como Chile y París. La última vez que habló a los medios fue en 2017 en la portada de la revista Sexy, donde contó que le gustaba mostrar su cuerpo y que estaba en una fase en la que adoraba su libertad, por lo que no buscaba un romance.

