Las redes sociales muchas veces son catalogadas de superficiales, banales y falsas, pero por más etiquetas malas que se les pongan hay algo que no se puede negar: su poder de conectividad. Todo lo que se publique tiene un alcance masivo y esto da muchos frutos. Es el caso de un empresario de Bangdalesh de 82 años que lo separaron de su madre cuando tenía 12, y pasó 70 años de su vida sin verla. Un día publicó un video en Facebook para buscar información sobre ella, y su vida dio un giro rotundo.

Un pariente lejano lo contactó por la red social y le advirtió que su madre estaba viva. Lo último que había sabido de ella fue aquel drama familiar tormentoso que los separó cuando apenas era un niño. A los 12 años fue obligado a irse a vivir con un tío y a partir de ese momento, no volvió a ver ni saber nada de su madre. Luego, tuvo que huir de su tierra natal e irse a vivir con dos hermanas que lo adoptaron.

Madre e hijo se reencuentran tras un drama familiar que los separó por 70 años.

Pero Abdul Kuddus Munsi nunca olvidó a su madre. En abril de este año, el hombre se animó a contar su historia a través de un video en Facebook, donde relató cómo fue la dura separación con su madre cuando era apenas un niño. Al final, pidió a gritos que si alguien tuviera algún dato de aquella mujer, que lo contacte. Las únicas pistas que pudo dar eran las su memoria habilitaba: el nombre de sus padres y la ciudad en la que había nacido.

Para su sorpresa, la data llegó y de la forma menos pensada. Un pariente lejano de el y de su madre vio el video y se contactó por privado con Abdul. Allí le reveló información que valia oro: su madre estaba viva y a 350 kilómetros de distancia.

Sin dudarlo, el empresario decidió viajar hasta Brahmanbaria, la ciudad en el que le habían dicho que estaba su madre. Según relataron, llegó junto a su hermana para que también, en su caso, conozca a su madre biológica.

El abrazo de la mujer ni bien observó a su hijo llegó a oídos de todo el mundo. La historia no tardó en viralizarse y todos los habitantes del lugar se acercaron a apluadir y apoyar a la familia reunida.

“Éste es el día más feliz de mi vida. Mi madre es muy vieja y no puede hablar correctamente. Ella lloraba después de verme y me tomaba de las manos. Le dije: ‘Tu hijo ha vuelto y no tienes que preocuparte por nada a partir de ahora’”, contó Abdul a los medios locales.

Mira el video